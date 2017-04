Cilvēkiem jājiet un jāsaka savs viedoklis,ja neko paši nedarīsim,neviens mūsu vieta to nedarīs.Cik ilgi pacietīsim ka par mums klāji ņirgājas...

Sory.

Satraukumam nav pamata. Babiņas,domnieki ar soc.dienestu,apmazgās un sakrāsos,izstums pirmajās rindās un lieta darīta. Un ar garantīju,99%sanākušo bļaus,viss ir labi,paldies demokrātījai u.t.t. Bet aizejot mājās netā vārīs žulti. Tautu sprast var,tikai vai tauta saprot sevi... Visi grib savu kumosu tagad un uzreiz. Laiki mainījušies...bet ļeņinieši palikuši,pie varas. Un no tā nekaunas,un netaisās to darīt. Padomājiet par to visu.

pirms 4 dienām, 2017.04.06 10:11