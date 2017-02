VID Gulbenē klientus pieņems trīs dienas nedēļā

Ar šodienu, 1.februāri, Valsts ieņēmumu dienesta Gulbenes Klientu apkalpošanas centrā O.Kalpaka ielā 27 klientu apkalpošanas speciālistes klātienē klientus apkalpos tikai trīs dienas nedēļā: pirmdienās - no pulksten 9.00 līdz 18.00, otrdienās un ceturtdienās - no pulksten 9.00 līdz 17.00.



Savukārt pārējā laikā tiks veikta iesniegto dokumentu izskatīšana un apstrāde, sniegtas atbildes uz nodokļu maksātāju iesūtītajiem jautājumiem, kā arī ar nodokļu administrēšanu un citi saistīti pienākumi.

“Šobrīd mainās tikai Klientu apkalpošanas centra darba laiks. Līdz 1.maijam klientu apkalpošanas speciālistes strādās pašreizējās telpās O.Kalpaka ielā 27, jo šobrīd mums nav zināms, kādas telpas viņām piedāvās pašvaldība. Oficiālas informācijas par jaunām telpām mums nav,” tāds ir Gulbenes Klientu apkalpošanas centra skaidrojums.



SIA “Gulbenes nami” speciāliste Vita Aleksāne “Dzirkstelei” skaidro, ka “Gulbenes nami”, kas ir pašvaldības uzņēmums, ir izsūtījis trīs telpu piedāvājumus, kur varētu strādāt Valsts ieņēmumu dienesta divas klientus apkalpojošās speciālistes. Tās ir telpas Rīgas ielā 65 (bijušās Krājbankas ēkā), Ozolu ielā 2a (novada domes ēkā) un Ābeļu ielā 8 (bijušās Gulbenes pilsētas domes ēkā).



“Kurš no šiem piedāvājumiem tiks izvēlēts, to mēs vēl nezinām, jo nav notikusi nekāda konkrēta vienošanās, ne arī parakstīts līgums par telpu īri. Pagaidām viss notiek sarunu līmenī. Viss vairāk sliecas uz to, ka Valsts ieņēmumu dienests Klientu apkalpošanas nodaļai izraudzīsies telpas Ozolu ielā 2a,” stāsta V.Aleksāne.



Jau ir zināms, kuras būs tās divas darbinieces, kuras klātienē klientus apkalpos Klientu apkalpošanas nodaļā Gulbenē. Irina Markova un Inese Stepa sagaidīs un konsultēs apmeklētājus, reģistrēs, praktiski atbildēs uz visiem apmeklētāju jautājumiem. Pārējās centra darbinieces jau ir iesaistītas darbā dienesta citās struktūrvienībās, tāpēc veic jau citus darba pienākumus. Visticamāk, ka no 1.maija pārējie darbinieki fiziski atradīsies Balvu nodaļā.



Šīs izmaiņas veicinājis tas, ka ievērojami resursi ir ieguldīti tieši dienesta informācijas tehnoloģiju attīstībā, kā rezultātā daudzi procesi ir automatizēti un praktiski visi pakalpojumi iedzīvotājiem pieejami attālināti, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), tādējādi būtiski samazinot nepieciešamību apmeklēt VID klātienē.



VID Klientu apkalpošanas centros iedzīvotāji pašlaik un arī turpmāk varēs saņemt biežāk klātienē izmantotos VID pakalpojumus, proti, gada ienākumu deklarācijas pieņemšanu gan papīra formātā, gan palīdzību, iesniedzot to elektroniski, iesniegumu pieņemšanu par elektroniskajām algas nodokļu grāmatiņām, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu vai anulēšanu un citus.



Kopš 2010.gada vairākām iedzīvotāju grupām elektroniskās deklarēšanās sistēmas izmantošana ir obligāta: valsts amatpersonām – kopš 2010.gada, juridiskajām personām – kopš 2012.gada, fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību – kopš 2014.gada. Kopš 2014.gada 1.jūnija arī ikvienas personas algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniskā formā.