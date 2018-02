Vidus iela pagaidām netiks savesta kārtībā

“Kad tiks savesta kārtībā Vidus iela? Tā, šķiet, ir viena no sliktākajām ielām pilsētā!” ar “Dzirksteles” starpniecību vēlējās noskaidrot kāds Gulbenes autovadītājs.

Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane norāda - pašvaldība apzinās, ka Vidus iela Gulbenē ir “liela sāpe mums visiem”, taču finanšu resursi tās sakārtošanai šobrīd nav pieejami. Arī Eiropas Savienības fondus šīs ielas pārbūvei nevar piesaistīt, jo šobrīd noteiktie specifiskie atbalsta mērķi to neļauj.



“Protams, ielas sakārtošana ir iekļauta Gulbenes novada attīstības plānos. Pašvaldībā turpinās darbs pie Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes,” saka G.Kalmane.

Viņa arī stāsta, ka šogad uzsāks Brīvības ielas Gulbenē pārbūves darbus posmā no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106 (projekts “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā”).



"Kā zināms, Ražotāju iela, kas ved uz “Konto” un “Rubati” Gulbenē, un Lapu iela Beļavas pagastā, kas ved uz “Baltic Agro”, tika sakārtotas jau pagājušajā gadā iepriekš minētajā projektā,” stāsta G.Kalmane.

Projektā “Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes pilsētā” būvdarbi jau ir uzsākti Kalēju ielā – nomainīta caurteka un veikti darbi lietusūdens kanalizācijas sistēmā. Būvniecības darbus šī paša projekta gaitā šogad vēl uzsāks Purva, Klēts un Pils ielā. Šie abi projekti tiks realizēti ar Eiropas Savienības, valsts budžeta un pašvaldības budžeta finansējumu.

G.Kalmane atgādina, ka viens no gaidītākajiem projektiem ir “Nākotnes ielas Gulbenē pārbūve” – brauktuvju pārbūve Nākotnes ielas dzīvojamo māju masīvā. To uzsāks šogad. Plānots sākt ar posmu, kas atrodas paralēli Blaumaņa ielai (ceļš, kas ved pa kreisi no “Supernetto”). Šo projektu realizēs vairākās kārtās par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Nākotnes ielu pārbūvēs 951 metra kopgarumā. “Diemžēl projektā neiekļaujas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 2-1 un 2-2 brauktuves, jo tās nav pašvaldības īpašumā,” saka G.Kalmane.