VUGD: Šonedēļ visā Latvijā tiek atzīmēta 112 diena

Svētdien, 11. februārī, visā Eiropas Savienībā atzīmēs vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 dienu, kuras ietvaros jau no šodienas norisināsies vairākas aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības informētību par 112 numuru, uz kuru zvanot iespējams saņemt operatīvo dienestu palīdzību.

Sākot no šodienas, 112 dienas ietvaros, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonas izglītos vairākus tūkstošus skolēnu par pareizu rīcību ārkārtas situācijās, īpaši uzsverot to, kuros gadījumos ir jāzvana uz tālruņa numuru 112 un, kas jāsaka dispečerei, sazvanot 112. Līdztekus skolēniem atgādinās par to, kas notiek, ja tiek saņemts viltus zvans un, cik svarīgi ir nekavējoties paziņot par negadījumu, zvanot uz 112, nevis sākotnēji to filmēt vai nofotografēt. 112 dienas ietvaros daudzās Latvijas skolās tiks izvietoti informatīvie plakāti, kā arī informatīvie materiāli un videoklipi par tālruņa numuru 112 izvietoti VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” telpās un vairākos Latvijas kinoteātros.

Arī šogad VUGD pateiksies tiem centrālajiem un reģionālajiem plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri aizvadītajā gadā regulāri atspoguļoja VUGD darbu, popularizēja tālruņa numuru 112 un izglītoja iedzīvotājus par ugunsdrošību, cilvēkdrošību un pareizu rīcību ārkārtas situācijās. Ar VUGD Goda rakstu tiks apbalvoti šādi plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:









LTV Ziņu dienesta raidījuma “Rīta Panorāma” kolektīvs;

Laikraksta "Dzirkstele" žurnāliste Inita Savicka;

Laikraksta “Kurzemnieks” žurnāliste Iveta Grīniņa;

Laikraksta “Ludzas Zeme” žurnālists Gundars Rufus Resnais;

Laikraksta “Staburags” galvenā redaktores vietniece Guna Mikasenoka.





Lai palielinātu ceļotāju drošību un nepieciešamības gadījumā cilvēkiem būtu vienkāršāk izsaukt vajadzīgo dienestu, 1991.gadā tika izveidots Eiropas vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112. Latvijā vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 darbojas jau 21 gadu (kopš 1997.gada). Tālruņa numurs 112 darbojas 24/7 un zvans uz to ir bez maksas.

Piezvanot uz 112, ikviens var sazināties ar četriem glābšanas dienestiem – VUGD, Valsts policiju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Gāzes dienestu. Šobrīd ik dienu VUGD Zvanu centros strādā 20 dispečeri, kuri vidēji diennaktī saņem 3300 zvanus ar dažādiem lūgumiem palīdzēt. 2017.gadā kopā apstrādāti vairāk kā 1,2 miljoni ienākošie 112 zvani.





