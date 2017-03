2.bērnudārzu “Rūķītis” vadīs Sandra Brieže, kura līdz šim ir bijusi Lejasciema bērnudārza “Kamenīte” vadītāja. Tā lēmusi pašvaldības veidotā vērtēšanas komisija. Viņas kandidatūra ir vēl jāapstiprina novada domes sēdē, kas ir plānota 30.martā. Tas nozīmē, ka Lejasciema bērnudārza vadītājas amats kļūs vakants.

”Cilvēkam ir jādod izaugsmes iespēja! Būs jāsludina vēl viena pretendentu pieteikšanās atlasei,” “Dzirkstelei” saka novada domes izpilddirektore Guna Švika.

S.Brieže bija viena no trīs pretendentiem, kas tika aicināti uz pārrunām komisijā 17.martā nu jau otrajā piegājienā.

Jau rakstījām, ka bez rezultāta bija beigusies sākotnējā pretendentu atlase uz vakanto Gulbenes 2.bērnudārza “Rūķītis” vadītāja amatu. Uz pārrunām vērtēšanas komisija bija saukusi piecus no deviņiem pretendentiem. Taču uzvarētājs vēlāk no iespējas vadīt “Rūķīti” esot atteicies, tāpēc tagad tika rīkota trešā atlases kārta, uz kuru tika saukti trīs no deviņiem pretendentiem.