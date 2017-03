Zināms balkona pārbūvētājs

Stāmerienas pils balkona pārbūvi par 69 854,53 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa veiks Vecpiebalgas SIA “Warss+”. Pašvaldība šo uzņēmumu par sadarbības partneri izvēlējās, saņemot piedāvājumus no divām firmām.

Jau rakstījām, ka 19.gadsimta pirmajā pusē celtajai Stāmerienas pilij, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, brūkošā balkona pārbūvei vajag aptuveni 100 000 eiro. No Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam projektam paredzēts piesaistīt finansējumu 22 500 eiro, bet no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas – 25 000 eiro. Pārējās izmaksas būs jāapmaksā no pašvaldības budžeta, aizņemoties naudu Valsts kasē.

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanai un restaurācijai ir uzticēta SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” par 51 760,08 eiro bez 21 procenta pievienotās vērtības nodokļa.