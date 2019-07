Gulbenes BMX braucēji uzrāda labus rezultātus

Biedrībā “Gulbenes Velo fans” šovasar BMX sportā aktīvu sacensību sezonu aizvada 18 sportisti.

Visas vasaras garumā norit “SMScredit” BMX čempionāts, Gulbenes novada sportisti jau aizvadījuši četrus posmus (Ventspilī, Mārupē, Jelgavā, Valmierā), kur kopvērtējumā Estere Tuča ieņem 3.vietu, Andis Kūlītis - 10.vietu, Māris Kūlītis - 7.vietu, Daniels Eglītis - 9.vietu, Dominiks Zušs - 12.vietu, Valters Osis - 17.vietu, visi sportisti kopumā klubam nopelnījuši 69 punktus. Klubu kopvērtējumā “Gulbenes Velo fans” šobrīd ieņem 10.vietu, atstājot aiz sevis lielākus riteņbraucēju klubus. “Dzirksteli” par to informē biedrība “Gulbenes Velo fans”.

6.jūlijā norisinājās Latvijas BMX čempionāts, kur Gulbenes novada sportisti guva labus rezultātus. Esterei Tučai -5.vieta, Dominikam Zušam - 11.vieta, Mārim Kūlītim - 5.vieta, Andim Kūlītim- 4.vieta, Danielam Eglītim - 4.vieta.

Pirmo reizi Gulbenes novadam bija pārstāvis BMX sportā Latvijas Jaunatnes VIII olimpiādē, kurā Daniels Eglītis izcīnīja 5.vietu.

No 12. līdz 14. jūlijam Valmieras jaunajā trasē norisinājās Eiropas čempionāts BMX sportā, no “Gulbenes Velo fans” šajās sacensībās klubu pārstāvēja 6 braucēji. Visi braucēji tika līdz ceturtdaļfinālam, kas ir augsts rādītājs.

Drīz sezona beigsies, bet jāaizvada vēl daudzas nedēļas nogales cīņā uz trases.