“Gulbenes Buki” plāno nākamā gada finansējumu

Gulbenes novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums no biedrības “Gulbenes Buki” ar pieprasījumu nākamā gada budžetam – 30 100 eiro.

Deputātus par to komiteju sēdēs 22. un 23.decembrī informēja pašvaldības Sporta pārvaldes vadītājs Lauris Krēmers. Jautājums tika virzīts skatīšanai novada domes sēdē 30.decembrī, kurā piedalījās 16 no kopumā 17 deputātiem. Balsojumā finansējuma piešķiršanu “Gulbenes Bukiem” atbalstīja 13 deputāti, 1 atturējās, bet 2 nepiedalījās balsojumā.

L.Krēmers stāstīja, ka finansējumu paredzēts lietot sagatavošanās procesam, sacensībām, ekipējumam, transporta pakalpojumiem, medicīnai, suvenīriem, reklāmai, licencēm.

Deputāte Lāsma Gabdulļina ieminējās, ka transportam ieplānoti finansējumā 4000 eiro - vai esot domāts izmantot SIA “Gulbenes autobuss” resursus? “Mūsu šoferiem pašlaik nav darba sakarā ar situāciju valstī, viņi nav noslogoti,” teica L.Gabdulļina. L.Krēmers skaidroja – biedrība prasījusi pašvaldības finansējumu arī degvielas izdevumiem, bet tas ir noraidīts. Atbalstīti tiek tikai transporta pakalpojumi.

L.Krēmers arī norādīja, ka novadā tiek izstrādāta basketbola kā sporta veida attīstības stratēģija un vīzija Gulbenes novadā. Tas notiek sadarbībā ar sporta skolu. Līdz ar to basketbolā viss treniņu process notiks uz vietas Gulbenē. Nebūs vairs spēlētāju piebraukšanas uz spēlēm no citurienes. “Buku” komanda brauks kopā un kopā izmantos transporta pakalpojumus. “Ja būs iespējams izmantot sporta skolas transportu, noteikti to darīs. Ja ne, būs jāizmanto ārpakalpojums, taču tas noteikti būs mūsu novada pakalpojums. Bet nebūs degvielas ieliešanas konkrētiem spēlētājiem mašīnā,” teica L.Krēmers.

Pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone teica, ka biedrības mērķiem noteikti netiks izmantots pašvaldības transports. “Mēs kā pašvaldība transporta pakalpojumus nesniedzam. Pašvaldības transports izmantojams darba aktivitātēm pašvaldības darbā un pašvaldības rīkotiem pasākumiem,” viņa teica. Pašvaldība nevar jaukt vietējo tirgu un radīt neveselīgu konkurenci uzņēmējiem. Tikai tad, ja neviens no komersantiem, ieskaitot SIA “Gulbenes autobuss”, transporta pakalpojumu nevar nodrošināt, tad pašvaldība var palīdzēt.