Mareks Švarcs-Švampāns: "Citi netiešiem vārdiem jau dzen prom no šī čempionāta un šīs klases: cik tad varot!"

2019.gada Latvijas čempioni rallijsprintā 4WD klasē ir Mareks Švarcs-Švampāns un Armands Lūkins, aiz sevis kopvērtējumā atstājot Krišjāni Zinti Putniņu un Mārtiņu Puriņu, kā arī Vigo Rubeni un Kristapu Eglīti.

Šis jau ir piektais gads pēc kārtas, kad Mareka Švarca-Švampāna un Armanda Lūkina komanda izcīna čempionu titulu 4WD klasē sezonas kopvērtējumā, bet vispār viņi čempioni bijuši jau sešas reizes.

M.Švarcs-Švampāns “Dzirkstelei” stāsta, ka šogad sezona bija netipiski īsa - tikai pieci posmi. “Citus gadus bija septiņi posmi. Vai nav, kas rīko, vai kā... Bet cīņas tāpat bija spraigas. Mēs, kas cīnāmies par topa vietām, esam diezgan līdzīgi braucēji, un ir interesanti. Protams, gribētos, lai ir vairāk braucēju, bet mēs tur neko nevaram izdarīt,” saka M.Švarcs-Švampāns, kuram tieši ziemas posmi, šķiet tie jaukākie un skaistākie.

““Sarmā” pirmās vietas - pārliecinošas. Talsos nedaudz pietrūka līdz 1.vietai. Arī Lietuvā dažu sekunžu pietrūka līdz 1.vietai, konkurenti izrādīja pretestību, kas iedeva intrigu visiem. Sakopojām domas un spēkus uz pēdējo posmu, kas notika Saldū, izcīnījām tur uzvaru un arī gada uzvaru. Tehnika mūs pievīla, kad izbraucām ārpus sava čempionāta, - minirallijā “Gulbis”. Dabūjām izstāties, bet tad uztaisījām pārbaudes posmu priekš sevis un mašīnas minirallijā Cēsīs. Viss atkal bija labi - mašīna izturēja, viss bija kārtībā. Turpinājām pārliecinoši startēt savā čempionātā, un tas notiek bez izstāšanās jau kuro reizi. Tas ir labs rādītājs!” saka M.Švarcs-Švampāns.

Runājot par jauno sezonu, viņš smejoties stāsta, ka citi netiešiem vārdiem jau dzen viņus prom no šī čempionāta un šīs klases: cik tad varot! Un tajā pašā laikā skaidro, ja saliek kopā iespējas ar piedāvājumu, tad viņi var to, ko var. “Neko augstāku pagaidām nevaram atļauties - dārgāku mašīnu, lielākas izmaksas. Esam tur, kur esam, bet gūstam prieku no tā, ko darām. Kaut kādā citādākā formātā jau gribētu pamēģināt, bet, kā būs, to mēs redzēsim. Tā lai paliek intriga,” saka M.Švarcs-Švampāns, kuram no domas vien, ka tuvojas ziema un būs sniegotas trases, adrenalīns jau klāt. Viņš saka lielu paldies līdzjutējiem, kuri visas sezonas garumā bija kopā gan domās, gan trases malā, kā arī savam stūrmanim A.Lūkinam. “Citādāk jau nekas nesanāktu,” uzsver M.Švarcs-Švampāns.