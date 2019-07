Pirmoreiz tikās Āriņu krosā Daukstu pagastā

Sestdien, 20 jūlija pēcpusdienā, Daukstu pagasta “Āriņos” notika “Pirtslietu darbnīcas” pirmoreiz rīkotais pļavu un taku skrējiens “Āriņu kross 2019”.

Tas pulcēja 83 dalībniekus un līdzjutējus no dažādām Latvijas pilsētām - “Dzirksteli” informē organizatori Līga Ende-Griķe un Aivars Griķis no “Pirtslietu darbnīcas”.

Skrējēji bija ieradušies no Gulbenes, Alūksnes, Jelgavas, Rīgas, Salacgrīvas, Cesvaines, Madonas. Skrējienu uzsāka paši mazākie dalībnieki, 2017.gadā dzimušie un jaunāki, kur piedalījās divi drosminieki Laura Zaharāne un pats mazākais sacensību dalībnieks Adrians Juražs. Bērni startēja vairākās distancēs, sākot no 200 metriem līdz 2,5 kilometriem. Lielākie jau startēja lielajā distancē, pieveicot 6 līdz 10 kilometrus, kur skrējēji šķērsoja dažādus šķēršļus, meža takas, purvus un stāvus kalnus. Katram dalībniekam finišā tika pasniegta “Āriņu krosa 2019” medaļa.

Pēc sacensībām dalībnieki varēja nobaudīt zupu, kā arī peldēties dīķī un izbaudīt dūmu pirts burvību. Bija arī apbalvošana un balvu izloze, katrs dalībnieks tika pie sacensību sponsoru sarūpētām balviņām. “Milzīgs paldies ikvienam “Āriņu krosa 2019” atbalstītājam, tiesnešiem un palīgiem, kā arī pašiem dalībniekiem.