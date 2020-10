Divus kilometrus no Aglonas Egles ezera krastā atrodas objekts, kas vieniem patīk, citiem nepatīk, bet interesi izraisa ikvienam. Tas ir Kristus Karaļa kalns, kas tika atklāts 2006.gadā. Bija interesanti pēc vairāk nekā desmit gadiem aplūkot, kas tad pa šo laiku ir mainījies.

Mūs sagaida gide Terēzija, kas uz šejieni no Rīgas puses pārcēlusies pirms trīspadsmit gadiem kalpot Dievam. “Ja Kristus saka: celies un ej, pēc mēneša tu būsi tur un tur - ticiet, jūs aizbrauksiet bez kādām ierunām. Ja man pirms tam būtu teikuši, ka es būšu Aglonā, es teiktu: nu ko jūs, nu ko tad man Aglonā meklēt! Dzīve ar Dievu ir skaistākais, kas var būt cilvēkā vispār. Ar viņu tikai jārunā pašam, nevienam nav jāstāsta,” saka Terēzija.

Protams, katrs šo vietu apmeklē ar dažādām jūtām un dažādu iemeslu dēļ. Es to apmeklēju vienkārši kā tūrisma objektu, tāpēc arī vietējās gides stāstījums bija interesants kā par skatāmo objektu.

Šobrīd Kristus Karaļa kalnā atrodas 450 koka skulptūras par Bībeles sižetiem, kuras veidojis viens mākslinieks – Ēriks Delpers. Kalna galā ir uzbūvēta arī koka baznīca.

Skulptūru dārzā ir milzum daudz dekoratīvo stādu, ir augļu koki. Pāri dīķiem slejas divi 17 metrus gari tilti. Pirmās skulptūras ir kalnā: “Jēzus Kristus – uzvarētājs” un “Eņģelis ar dzīvības grāmatu”. Ir Ēdenes dārzs, Ādams un Ieva, viņu bērni, Noasa šķirsts, Mozus ar desmit baušļiem, divpadsmit izraēļu ciltis, kas nāca pēc plūdiem, protams, arī apustuļu skulptūras un vēl daudz un dažādi tēli. Terēzija saka: “Jūs varat samīļot katru.” Tur, kur tagad ir Mīlestības sala un Paradīzes sala, tur bijis purvs. Mīlestības sala no augšas izskatās kā gliemežnīca, bet Paradīzes sala ir kā labirints.

Kāds Terēzijai pajautā, vai skulptūra ar pulksteni rāda pareizu laiku. Uz to viņa atbild: “Pulkstenis rāda bez piecām – tas nozīmē, ka mums nekad nav par vēlu atgriezties pie Dieva un teikt: Jēzu, piedod.”

Terēzija stāsta, ka šo zemi pirms vairāk nekā divdesmit gadiem iegādājās Jānis un Vija Stupāni - piecu dēlu māmiņa un tētis. “Četri dēli šeit strādā jau ļoti cītīgi, piektajam ir septiņi gadiņi. Jānis vēlējās savai sievai uzbūvēt šeit māju, lai viņa varētu gleznot. Viņa ir māksliniece. Bet tad, kad Jānis uzkāpa kalnā, kur tagad ir Jēzus skulptūra un eņģelis, viņam kā vīzija parādījās Golgātas ceļš. Un viņš saprata, ka šeit jābūt kaut kam skaistam. Pagāja kāds laiks, un Jāņa rokās nonāca Ērika Delpera grāmatas “Atklāsme”, “Iespēja izdzīvot”, “Dzīvības likumi”. Un tad, kad viņš šīs grāmatas izlasīja, viņš šo zemi uzdāvināja par godu Dievam un cilvēkiem par prieku un kā uzņēmējs ieguldīja arī savus līdzekļus. Un tā līdz šim mirklim viss turpinās – Dievam par godu un cilvēkiem par prieku.”

Skulptūru autors Ēriks Delpers ir bijis lidotājs un 17 gadus vadījis virsskaņas lidmašīnas. Viņš ir desmit garīgu grāmatu autors, glezno, raksta mūziku. “Tas ir Dieva nodoms un caur šo cilvēku runā Dievs. Un tā viss šeit notiek. Šeit nav ne Eiropas, ne valsts naudiņas. Šeit ir tikai cilvēku darbs un ziedojumi. Un ja kāds no jums vēlas pagodināt Dievu, var šeit atbraukt un pastrādāt. Jums neviens neko neprasīs, jo Dievs jau visu redz, vai ne! Atceros, kā bērnībā mamma teica: nedari blēņas, Dieviņš visu redz! Nu, lūk, tagad es arī pati esmu nonākusi pie tā, ka Dieviņš visu redz,” saka Terēzija.

Viņa uzsver, ka Kristus Karaļa kalns domāts visām konfesijām, jo Dievs ir viens. Viņa, rādot ar roku uz sirdi, saka: “Ja mēs ticam Bībelei, mūsu ticība ir ielikta šeit, jo Dievs to katrā ielicis šeit. Nekur neko jūs neatradīsiet kā tikai šeit. Mēs katru tādu ceļu esam izgājuši un sapratuši. No rīta nekur neskrienam, mēs pamostamies, noskaitām tēvreizi un savienojamies ar Dievu!”

Viņa saka, ka Kristus Karaļa kalnu ļoti iecienījuši jaunlaulātie. “Viņi šeit brauc, jo nekas jau nav mainījies kopš Ādama un Ievas laikiem - bērni dzimst, viss notiek. Dievs ir mīlestība, tāpēc arī šeit viss ir mīlestībā,” saka Terēzija.

Ja no reliģijas esat tālu, tik un tā būs interesanti aizbraukt uz Kristus Karaļa kalnu – kaut vai tikai nofotografēties, pastaigāt un izbaudīt mirkli, jo, kā saka Terēzija, ir jābauda šis mirklis!