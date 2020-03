Aicina brīvdienās palikt Latvijā un izbaudīt pašmāju jaunos piedāvājumus

Kamēr ceļojumi ārpus Latvijas šobrīd saistīti ar risku savai un līdzcilvēku veselībai, alternatīvai lauku tūrisma uzņēmēji tepat Latvijā piedāvā jaunumus marta brīvdienām, pavasara un vasaras ceļojumu sezonai. Brīvdienām ārpus pilsētām, Latvijas laukos, šobrīd ir vairākas priekšrocības – droša un mierīga vide, nošķirtība no masu pasākumiem un sabiedriskām vietām, silts un pavasarīgs laiks, iespēja aktīvi atpūsties dabā, baudīt kvalitatīvu ēdienu un svinēt dzīvi ar dzirkstošiem dzērieniem. Nenoliedzami, ir arī gandarījuma sajūta, atbalstot savējos – mūsu pašu Latvijas lauku tūrisma uzņēmējus, kuri strādā visu gadu, ne tikai vasaras tūrisma sezonā.







“Sidra ceļš”

Iniciatīva “Sidra ceļa” veidošanai Latvijā radusies ’’Lauku ceļotājam” un sešiem sidra darītājiem – savas lietas entuziastiem. Ābolu audzēšana ir viena no lielākajām augļkopības nozarēm Latvijā, un šeit sastopamie āboli ir zināmi kā augstas kvalitātes un ļoti aromātiski, un tas izceļ Latvijā ražota sidra garšu. Jau šobrīd apmeklējumus ražotnēs un sidra ābeļdārzos, kā arī degustācijas piedāvā “Sidra ceļa” iniciatori - Abavas vīna darītava, “Tālavas sidrs”, sidra darītava “Abuls”, “Mr. Plūme sidra darītava”, Naukšēnu vīna darītava, alus un sidra darītava „Turkalnes muižas klēts”. Drīzumā būs pieejama arī “Sidra ceļa” brošūra un karte, kas palīdzēs atrast sidra ražotājus, krodziņus, viesu mājas visā Latvijā, kas ražo vai ceļ galdā īsto Latvijas ābolu sidru un gaida ciemos.







“Rudzu ceļš”

Šis ir stāsts par rudzu graudu – latviskās identitātes nesēju no seniem laikiem līdz mūsdienām. Šodien mums ir zināmas daudzas vērtīgas rudzu īpašības, kas iedvesmo tos vairāk lietot uzturā, izmēģinot un radot jaunas receptes – no putrām un pankūkām līdz piparkūkām un diedzētiem graudiem. Joprojām arī cepam rudzu maizi pēc sentēvu tradīcijām, jo tā mums garšo un dod spēku, to ņemam līdzi kā ceļamaizi un vedam kā ciemakukuli. Maizi latvieši liek galdā ikvienā ēdienreizē, tā ir neiztrūkstoša piedeva pie zupas, tomēr krodziņos maizi parasti atnes bez pasūtīšanas arī pie pamatēdiena. „Rudzu ceļš” aicina pie saimniekiem, kuri cep rudzu maizi pēc tradicionālām receptēm. Saimnieki apmeklētājiem rāda, kā top maize, piedāvā maizes cepšanas meistarklases, degustācijas, ceļ galdā garšīgus un veselīgus ēdienus no rupjmaizes vai rudzu miltiem, iepazīstina ar latviešu tradīcijām, kas saistās ar rudziem un maizi. “Rudzu ceļa” iniciatori kopā ar “Lauku ceļotāju” ir lauku sēta „Caunītes”, Āraišu vējdzirnavas, maiznīca „Dzīles", Jūrkalnes „Bērziņi”, kafejnīca „Kukaburra”, zirgu sēta „Klajumi". Kopumā “Rudzu ceļš” vienos ap simts dalībniekiem, kuri gaida viesus.



Kā arvien – visplašākā informācija par dažādām atpūtas un ceļošanas iespējām Latvijā atrodama www.celotajs.lv . Plānosim un baudīsim lieliskas pavasara brīvdienas tepat mājās - Latvijā!