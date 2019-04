Austrija: ūdens spēļu joki Helbrunnas pils parkā

No Austrijas pilsētas Zalcburgas tikai kādu pārdesmit kilometru attālumā atrodas Helbrunnas pils ar brīnišķīgu parku, kurā atrodas dažādas dīvainas skulptūras un strūklakas.



Helbrunnas pils uzcelta ap 1615.gadu, turklāt uzbūvēta rekordīsā laikā – trīs gados. Tā būvēta kā arhibīskapa Markusa Sitikusa vasaras rezidence un kā izklaides un atpūtas vieta. Līdz šai dienai pils ir viena no skaistākajām renesanses ēkām ziemeļu Alpu reģionā.



Markusa Sitikusa (1574-1619) tēvocis Villa Mondragone, kardināls Marco Sittico Altemps, bijis pazīstams ar saviem ūdens jokiem. Iespējams, tāpēc arī Markuss Sitikuss izveidojis neskaitāmos ūdens joku objektus savas pils parkā. Arī mūsdienās galvenais apskates objekts ir 60 hektārus lielais brīnišķīgais parks ar strūklakām un dažādām kustīgām figūrām. Helbrunnas kalns, kurā atrodas Hellbrunnas pils, ir tas, kas apgādā pili un ar to saistīto parku ar pietiekamu daudzumu ūdens.



Ekskursijas notiek tikai gida pavadībā un ilgst apmēram 40 minūtes. Sākumā visi dodas uz romiešu amfiteātri, kura priekšā atrodas milzīgs akmens galds ar akmens krēsliem apkārt. Redzot, ka apkārt viss ir slapjš, jau rodas aizdomas, ka kaut kas tur īsti nav kārtībā. Gids mudina apsēsties pie galda, bet drosmīgo ir maz. Protams, izrādās, ka galds ir ar noslēpumu. Tad gids pastāsta, ka šeit tikušas rīkotas ballītes un pie šī galda saimnieks esot viesus cienājis ar vīnu. Galda vidū atradies auksts ūdens, kas pildījis ledusskapja funkcijas. Kad viesi bijuši jau manāmi iereibuši, viņš ieslēdzis strūklakas, kas šļākušās ārā no krēsliem. Protams, ciemiņi tad bijuši labi atvēsināti un varējuši atkal turpināt izklaidēties. Mēs redzējām arī dabā, kā tas notiek, jo tie, kas bija apsēdušies pie galda, spiegdami metās nost. Tiesa, viena vieta palika sausa – krēsls, uz kura sēdējis pats namatēvs.



Viss pils parks ir pilns ar šādām jautrām strūklakām, un visur ir kustīgas figūras, kuras darbina ūdens. Viss pils dārzs ir tā ierīkots, ka jebkurā vietā no kaut kurienes var izšļākties ūdens un uzlīt jums virsū. Ūdens šļācās gan no briežu mutēm, gan no durvīm, gan no zemes, no sienām, no griestiem utt.



Īpašs ir mehāniskais leļļu teātris, kur darbojas 139 kustīgas koka figūras. Tas atrodas tādā kā milzu skapī. Atverot durvis, lelles sāk kustēties un tiek atainota seno laiku ikdienas dzīve. Un pārsteidzošākais ir tas, ka visas lelles darbina ūdens. Arhibīskapam nav paticis ierīces troksnis, tāpēc viņš licis izveidot mūzikas instrumentu, ko darbina ūdens plūsmas cauri caurulēm. Taču apstājoties, lai apskatītu, kā darbojas lelles, jābūt gatavam, ka arī te jūs aplies auksta ūdens duša.



Kādā mākslīgi izveidotā alā tās centrā ūdens strūkla ar spiedienu paceļ gaisā puskilogramu smagu metāla konusu, kurš pēc tam sāk griezties pulksteņrādītāja virzienā. Vispār parkā alu un seno mitoloģijas tēlu skulptūru ir daudz, turklāt visur klātesošs ir ūdens.





Pati Helbrunnas pils atgādina venēciešu villu. Un nav brīnums, jo saimnieks lielāko mūža daļu dzīvojis Itālijā. Interesanta pilī ir astoņstūru mūzikas istaba, kurā līdz griestiem stiepjas nošu lente. Pilī arī ir uzskatāmi nodemonstrēts, kā darbojas sarežģītie mehānismi, kas atrodas pils parkā un darbina visas strūklakas. Pirms Ziemassvētkiem pils pagalms un vecā pils ieeja pārvēršas par Ziemassvētku tirgu.