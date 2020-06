Balvu ezerā - jauns atrakciju parks

Kaimiņu pilsētā Balvos jau gandrīz četrus gadus ezerā darbojas veikparks “Wake up Balvi”. Šovasar atpūtniekiem, ģimenēm un pilsētas viesiem tiek piedāvāta vēl nebijusi iespēja – aptuveni 1000 kvadrātmetru platībā peldošs atrakciju parks. Veikparka īpašnieks Jānis Jauntēvs “Dzirkstelei” stāsta, ka šis bija loģisks attīstības solis jau esošajam veikparka piedāvājumam.

Personīgo aizraušanos pārvērš biznesā

Ideja aizgūta Rīgā, kur esot divi līdzīga veida piepūšamo atrakciju parki. Tā kā zināšanas projekta rakstīšanā jau bija iegūtas veikparka pirmsākumos, J.Jauntēvs arī šoreiz startēja “Leader” projektā. Tas tika uzrakstīts pagājušā gada jūlijā, bet jau novembrī tika pasūtītas piepūšamās atrakcijas. Projekta kopējās izmaksas ir

43 000 eiro. J.Jauntēvs saprot, ka ieguldīto vienas vasaras laikā neatpelnīs, tomēr gandarījums pašam ir, ka var savai dzimtajai pilsētai piedāvāt šādas atpūtas iespējas.

“Pats esmu no Balviem, ūdens man vienmēr paticis. Es pirms četriem gadiem pats veikoju aiz ūdens “moča”, tāpēc ieraudzīju to kā iespēju, jo nekā līdzīga te nebija. Toreiz arī gribēju uzrakstīt ES projektu un dabūt finanses. Pašvaldība arī ļoti iesaistās, jo iedalošā zeme un pats ezers pieder pašvaldībai. Dabūju visus nepieciešamos saskaņojumus un zemes nomas līgumus,” stāsta uzņēmējs.

Šobrīd Balvu ezerā ūdens atpūtas cienītājiem tiek piedāvāta veikošana, SUP dēļi, katamarāni, āra kubuli. “Tie, kam patīk kas aktīvs, daudz veiko, ļoti populāri ir SUP dēļi, katamarānus vairāk izmanto, kad atbrauc vecāki ar mazu bērnu, jo tad viņi var forši pa ezeru pabraukāt.”

J.Jauntēva darba diena brīvdienās sākas ap desmitiem līdz ar pirmajiem atpūtniekiem, kas dodas uz Balvu ezeru, bet noslēdzas līdz ar tumsas iestāšanos. “Pati sezona noslēdzas, kad paliek auksti. Veikot var tik ilgi, līdz aizsalst ezers, jo ir biezie hidrotērpi un tad auksti nav.”

Obligāti jāprot peldēt

Veikparka īpašnieks prognozē, ka piepūšamās atrakcijas noteikti būs pieprasītas ģimenēm ar bērniem un jauniešiem. Lai atpūstos jaunajās atrakcijās, ir arī jāievēro pāris nosacījumi. “Visiem būs nodrošināta peldveste par brīvu, bet pamatprasmēm peldēšanā ir jābūt obligāti. Laidīsim bērnus no 6 gadu vecuma, vecuma grupā līdz 11 gadiem obligāti būs jāiet līdzi pieaugušajam. Viens pieaugušais var pieskatīt divus bērnus. Tas nozīmē - ja būs trīs bērni, būs jābūt līdzi diviem pieaugušajiem,” stāsta J.Jauntēvs.

Vienā reizē atrakcijās tiks laisti apmēram 20 cilvēki. “Mēs veidosim visu sesiju veidā. Vienas sesijas ilgums būs 50 minūtes. Reģionā es nevaru prasīt tik augstas cenas, kādas ir, piemēram, Rīgā, kur par 45 minūtēm ir aptuveni 12 eiro,” skaidro veikparka īpašnieks.

Garām pabraukt nevar

Līdz šim uz veikparku visbiežāk brauca atpūtnieki no reģiona. Latvijā esot vairāk nekā 30 veikparki, bet šādas piepūšamās atrakcijas tuvākās esot galvaspilsētā. “Domāju, ka uz šīm atrakcijām pie mums noteikti brauks arī no tālienes. Jūnija vidū jau pieteikušies interesenti no Valmieras. Mēs esam Balvu ezerā, un, tā kā ir tikai viens veids, kā izbraukt cauri Balviem, mūs nevar nepamanīt,” saka J.Jauntēvs.

Blakus ezeram ir arī disku golfa laukums, netālu atrodas kalnu riteņu trase, bet piecu kilometru attālumā - brīvdabas zoodārza tipa rančo.