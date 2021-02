Beverīnas novads: “Beverīnas labirintos” ir jādarbojas!

Beverīnas novada Brenguļu pagasta Cempos nu jau gadus desmit atrodas slavenais koka skulptūru un atpūtas parks “Beverīnas labirinti”.

“Te būs jādarbojas,” saka vairāk nekā 370 koka skulptūru autors Jānis Jākabsons, sagaidot mūs pie ieejas 2,5 hektārus lielajā parkā. Viņš piecu gadu laikā izaudzējis dzīvžogu labirinta formā un izveidojis daudz koka skulptūru ar erotisku piesitienu, izmantojot koka šķiedras zīmējumu. Tiesa, pagājušajā vasarā sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem apmeklētāju skaits bija ierobežots, tāpēc erotiskās skulptūras lielajā labirintā bija noņemtas, lai tur varētu staigāt arī bērni.

“Šeit ir apmēram sešdesmit lielas spēles un puzles, bet viss, ko es piedāvāju, nav obligāti jādara. Nekā sarežģīta nav. Kaut kur jāiesper bumbai, kaut kur jāizšauj ar lielgabalu, kaut kas jāsakrāmē, kaut kas jāsagāž. Ir arī dažas spēles, kurām pierakstītas instrukcijas. Lielajā tārpā var līst cauri pa vidu no viena gala līdz otram bērni un iereibuši cilvēki. Labirintā “Putna ligzda”, kamēr tiksiet augšā, piekusīsiet. Tur augšā ir olas un var pasēdēt. Meža stūrītī ir “Putnu iela”, kur apskatīsiet visādus būrīšus. Ir āri tādi, kuros var ieiet iekšā pafotografēt. “Šausmu labirints” ir tāds, ka var bišķiņ pamaldīties, bet galvenais – ir jāatrod raganas māja,” viņš saka un mudina doties darboties.

Un mēs dodamies. Teikšu tā – ja dodas uz šo parku kopā ar ģimeni un bērniem, tad visiem būs, ko darīt. Spēles ir tik lielas, ka tās var spēlēt arī pieaugušie. Ir taču forši, ja ar lielgabalu trāpi mērķī vai apgāz to, ko vajag apgāzt, vai ar kādu ierīci pacel spainīti, vai... Tā varētu turpināt un turpināt.

Un man ļoti patīk labirinti. Arī bez erotiskajām skulptūrām ir jauki iet pa labirintu, nezinot, kas kurā vietā gaidāms. Aiz katra līkuma ir kādi koka zvēri vai multfilmu varoņi. Daži tik ļoti jauki, ka tūlīt gribas nofotografēties kādam klēpī, uz muguras, pie rokas utt. Labirinta garums ir 630 metri, tajā apmaldīties nevar, jāiet tikai uz priekšu, līdz iznāk ārā pie milzīga ozola ar milzīgām koka zīlēm. Ozols gan ir īsts.

Vispār parkā ir seši dažādi labirinti. Arī “Putna ligzda” ir it kā neliels labirints, bet piņķerīgs gan. Reizes trīs gāju apkārt, līdz atradu, kā tad cauri zariem tikt augšā tajā putna ligzdā, kur atrodas putna olu koka krēsli.

“Šausmu” labirints atrodas egļu mežā, kas speciāli audzēts. Mežā kā jau mežā atrodas gan milzīgas čūskas, gan riebīgi zirnekļi un zirnekļu tīkli, kas man ļoti patika, gan slepkavnieks ar savu slepkavnieka lādi, gan skeleti, velni un raganas. Arī raganas māju atrodam ar lielajām slotām un kokā pašu raganu arī ieraugām.

Izzinoša ir “Putnu iela” un arī 25 metrus garais labirints “Tracis” starp upeņu krūmiem, kur katrā līkumā var izlasīt Jāņa Poruka dzejolīša “Tracis” pantiņus. “Lasīsiet norādes un, gribat vai negribat, iemācīsieties dzejolīti. Beigās, ja ir vēlēšanās, var izspēlēt teātri,” saka J.Jākabsons.

Un kur tad vēl divas lielās telpas ēkā, kurās arī ir visādas lielformāta spēles. Un šūpoles, un... Vārdu sakot, vasarā noteikti aizbrauciet un izmēģiniet visu paši!