Beverīnas novads: Šokolāde ir kaprīza kā sieviete

Beverīnas novada Trikātā atrodas neliela šokolādes gardumu ražotne “R Chocolate”, kas darbojas jau kopš 2013.gada. Tur ir arī neliels veikaliņš un notiek meistardarbnīca, kurā var uzzināt šokolādes tapšanas noslēpumus.

Pirmais jautājums, ko mums uzdod saimniece Raisa Jablonska, ir – kāda šokolāde jums garšo? Baltā, piena vai tumšā – katrs izvēlas savu, bet šokolāde kā tāda garšo visiem. Kura šokolāde jāēd visvairāk? To zina gandrīz visi – melnā! Trikātas tumšajā šokolādē ir 70 % kakao. Daudzi sakot, ka nevar būt, jo nav tik rūgta. “Izrādās, ka ražotājs, kas gatavo pupiņas, pirms samalšanas tās grauzdē. Un efekts ir tieši tāds pats kā kafijai: jo vairāk grauzdējam, jo rūgtāka sanāk. Tādā veidā mūs bieži vien piemāna. Mums liekas, ja šokolāde ir rūgta, tad tur ir ļoti daudz kakao, bet izrādās, ka tā nav. Mūsu šokolādē kakao pupiņas nav tik ļoti grauzdētas, tāpēc tā garšo arī tiem, kam citas tumšās šokolādes negaršo. Un vēl bieži tumšajā šokolādē ir pievienots sojas lecitīns, bet tas tur nav nepieciešams. Mūsu tumšajā šokolādē tā nav. Baltajā un piena šokolādē tas ir nepieciešams, bet melnajā šokolādē neredzu tam jēgu,” saka Raisa.

Kāpēc jāēd šokolāde?

Pirmais un galvenais – cilvēkiem izstrādājas laimes hormons. Vēl šokolāde dod enerģiju, tajā ir ļoti daudz labu vielu, kas aktivizē smadzeņu darbību. “Jūs varat redzēt - cilvēks, kurš šad un tad ēd šokolādi, ir enerģisks, optimistisks un gudrs. Bet ļoti svarīgi ir šokolādi ēst regulāri un nedaudz. Šokolādē ir ļoti daudz vitamīnu, īpaši taukos šķīstošo, tā uzlabo vielmaiņu, ļoti daudz ir minerālvielu. Ja apēd 100 gramus mūsu tumšās šokolādes dienā, tad jūs kompensējat 99,9 procentus no visām diennaktī nepieciešamajām minerālvielām. Bet, tā kā katram vielmaiņa darbojas citādāk, es nevaru teikt, ka jūs tiešām tās minerālvielas uzņemsiet. Pieaugušam cilvēkam diennaktī ieteicamā norma ir 40 grami tumšās šokolādes, tā ka tikai no šokolādes dzīvot vien nevarēs. Šokolādi var lietot ne tikai iekšēji, bet arī ārēji,” stāsta Raisa.

Kā mājas apstākļos

sagatavot šokolādi darbam?

Nav noslēpums, ka šokolādi kausē ūdens peldē, tomēr viss nav tik vienkārši. Raisa uzsver, ka ir svarīgi, kā tagad moderni teikt, ievērot distanci - starp ūdeni un trauku, lai šokolāde sildās uz tvaikiem. “Ja ūdens ir par karstu, tā var savelties. Šokolāde ir kā sieviete: tai patīk, ka ar viņu runā, ka viņu maisa, visu laiku pieskata. Tad tā būs forša, paļāvīga un viss būs kārtībā. Ja jūs ievērosiet distanci, bet aiziesiet, tad tobrīd, kad atnāksiet, tur būs tādi graudiņi, kunkuļi. Ja šokolādi atstāj aukstumā, tā sacietē. Daudzi domā, ka izkausē šokolādi un ar to pietiek. Bet izrādās, ka ar to nepietiek! Ja mēs saliesim šādu šokolādi formiņās, tā sacietēs tikai ledusskapī. Kad mēs ņemsim ārā, tā kusīs rokās un būs ar tādu baltu aplikumu,” stāsta šokolādes meistare.

Viņa uzsver, ka īstā šokolādē no taukvielām sastāvā var būt tikai kakao sviests. Kad mēs izkausējam īsto šokolādi, ar to uzreiz nevar darboties, jo šokolāde ilgi nepaliks cieta. “Lai šokolāde būtu skaista, mums tā ir jātemperē – jāmaina trīs temperatūras. Izkausēta šokolāde ir karsta - kakao sviests ir atdalījies; tad strauji jāatdzesē, lai kakao sviests sāk kristalizēties; pēc tam nedaudz iesildām, lai kakao sviesta kristāli ir vienādi visā masā,” skaidro Raisa.

Kā šokolādi atdzesē?

Mājas apstākļos to var darīt aukstā ūdens peldē, bet jāatceras, ka šokolāde baidās no ūdens. Ja grib sabojāt šokolādi, pietiek iepilināt tajā ūdeni. Taču var atdzesēt arī citādā veidā. “Lejam šokolādi uz akmens virsmas. Tad ar lāpstiņu šokolādi maisām, līdz tā atdzisusi līdz 27 grādiem – kad tā atdziest, tā kļūst biezāka. Tā kā precīzi temperatūru grūti noteikt, jo piena, baltajai un tumšajai šokolādei vienādā temperatūrā biezums atšķiras, to var izdarīt arī ar plaukstas virspusi, kas ir jutīgāka. Ja šokolāde ir vēsāka nekā ķermeņa temperatūra, tad mēs noteikti to jutīsim,” pieredzē dalās Raisa.

Izrādās, ka temperēšanu 18.gadsimtā nejauši atklājis kāds angļu konditors, bet pirms tam tikai dzēruši šokolādes dzērienu. Konditoram nejauši šokolāde izlijusi uz klona grīdas. Tā kā tajā laikā šokolāde bijusi līdzvērtīga zeltam, viņš to savācis un uzsildījis. Un tad secinājis, ka šokolāde ir mainījusies un izskatās labāk.

Raisa stāsta, ka atdzesēto šokolādi piejauc pie siltās šokolādes, lai masa sasilst par kādiem 2 grādiem. “Ja būs vairāk par 33 grādiem, kakao sviests atkal izkusīs. Ja viss ir izdarīts pareizi, šokolāde 10 minūšu laikā sacietēs. Zemenes temperētā šokolādē glabājas trīs dienas. Katru reizi, kad jūs notemperējat šokolādi, jūs to atjaunojat: atveras garša, smarža un visas pārējās īpašības,” viņa saka.

Kad praktisko pusi esam uzzinājuši, ķeramies pie radošā darba. Trauciņos ar reljefu apakšu mums ielej izvēlēto šokolādi. Tā viegli jāpadauza, lai pazūd gaisa burbulīši. Un tad sākas skaistākais darbs – dekorēšana. Arī dekori jau ir sagatavoti. “Gribu jūs iedrošināt - neatkarīgi no tā, ko jūs tur uzzīmēsiet un kā jūs to uzzīmēsiet, šokolāde garšos ļoti labi. Un es esmu pārliecināta, ka tā garšos pēc šokolādes!” uzsver Raisa.