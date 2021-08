Cesvaine: Krustiņš pie krustiņa un rodas glezna

Cesvainē dzīvo ļoti smalka rokdarbniece Vineta Meistere, kuras darbi pirmajā brīdī šķiet kā zīmētas gleznas. Tikai ieskatoties rūpīgāk, saproti, ka gleznas ir izšūtas. Vēl nojaušams, ka saimniecei patīk telpaugi un augi, īpaši hortenzijas, un viņai ir 128 uzpirksteņu kolekcija.



Vineta Meistere stāsta, ka gleznas ir 14 gadu darbs, kopumā šobrīd ir 66 gleznas. “Izšuju dažādas tēmas, ne tikai ziedus un cilvēku portretus. Ļoti daudzi darbi ir izšūti uz melnā auduma, jo tā izšūt ir visgrūtāk. Ir grūti saskaitīt tos mazos krustiņus.”

Viss sācies, kad Vinetai pirms 14 gadiem bija iespēja tikt žurnāla “Ieva” vasaras nometnē. “Mēs bijām 100 dāmas. Lai tiktu nometnē bija jāraksta pieteikuma vēstule, un bija noteikums - lai ar dāvanām apmainītos, bija jābūt kaut kam pašas veidotam. Tad es atcerējos, ka man bija mazas izšūtas glezniņas ar putniņiem, pat neierāmētas. Paņēmu tās līdzi. Tie putniņi meitenēm ļoti patika. Tad vēlāk veikalā vēl uzzināju, ka audumi kļuvuši smalkāki un iespējas plašākas, tas viss deva stimulu,” stāsta izšuvēja.



Tad Vineta rāda kādu gleznu ar sievieti , ko sauc par maģisko darbu. “Pie katras gleznas ir ieguldīts apmēram vairāku mēnešu darbs, to nevar izšūt pa mēnesi. Kad paņem kādu darbu, tu jau sāc ar to sarunāties, vismaz domās. Strādājot pie šīs maģiskās gleznas, viss, ko es iedomājos, ko es gribētu, nu tādas mazās lietas, viss man piepildījās. Kaut kas maģisks tajā ir. Apmeklētāji arī daudzi ir teikuši, ka viņas acis ir tādas izteiksmīgas. Katrs jau, protams, mēs saskatām kaut ko savu,” saka Vineta.

Viņa sarakstās ar izšuvējām no visas pasaules, mainās ar shēmām. “Šobrīd man ir izveidojusies sadarbība ar labu dizaineri, kas, piemēram, veido shēmas, bet neizšuj. Es atkal izšuju, bet neveidoju shēmas. Esmu nolēmusi mazos darbus šobrīd neizšūt, bet ķerties pie tādiem, kur ir jāiegulda ļoti liels darbs. Ja gleznā vajadzīgi 76 krāsu toņi, tad man ir sagatavotas 76 adatas ar diegiem - tas paātrina gaitu un ir vieglāk izšūt. Vislaikietilpīgākais darbs ir “Peonijas” , kurā ir 131 196 mazie krustiņi. Strādāju 9 mēnešus. Izšūšana ir mans dzīves aicinājums no rīta līdz vakaram. Pa 14 gadiem ļoti daudz kas mainījies. Daudziem cilvēkiem vēl joprojām ir nepareizs priekšstats par krustdūrienu. Kad tu pasaki, ka viss šeit izšūts krustdūrienā, viņš uzreiz: “Ā, mana vecmāmiņa arī izšuva.” Bet tas pavisam nav tas,” saka izšuvēja.



Savs stāsts viņai ir par katru gleznu, piemēram Itālijas gleznu sērijā ir vienojošs personāžs – maziņš kaķis . Bērna galviņā ir trīspadsmit krāsu toņi, kur viens mazais krustiņš veidots no divu toņu diedziņiem. Pirmsākuma darbi ir diezgan pikseļaini. Tehniski viens no sarežģītākajiem darbiem ir “Rūsiņš jeb sarkanais kardināls”, jo tur ir gan krustdūriens, gan puskrustiņš, gan “bekstičs” (atpakaļdūriens jeb, vizuāli skatoties, kontūriņa).



Liekas, ka izšūšanā ir nepieciešama milzīga pacietība. “Ar pacietību ir interesanta tā lieta. Piemēram, skapi sakārtot līdz galam nav pacietības, bet izšūt, kur visiem liekas , ka tur vajadzīga milzu pacietība, man tāda ir,” smejas Vineta.

Viņa nepārtraukti papildina zināšanas internetā, bet pēc žurnāla vairs neizšuj. “Iesākot izšūšanu, vispār atvērās mākslas pasaule, tu iepazīsti māksliniekus, kādi ir viņu darbi, iepazīsti ziedus, - atver vārtus jaunām zināšanām. Man ir sapnis, ka man būs kādreiz sava konditoreja. Nevis, ka es cepšu lielas tortes, bet tā, ka atbrauks viesi, mēs skaisti pasēžam, apēdam plūmju kūku, iedzeram saldējuma kokteili. Tas ir mans tāds klusais sapnis,” saka Vineta.



14. un 15.augustā Cesvainē un Lubānā notiek “Mājas kafejnīcu dienas”. “Protams, mēs arī piedalāmies. Piedāvāsim burkānkūku, gurķus, sieru un gleznas, paklausīsimies mūziku. Otro gadu piedalījāmies “Atvērtajās dienās laukos”. Bet var braukt pie mums katru dienu, tikai iepriekš jāpiesakās. Pasniedzu arī meistarklases izšūšanā,” saka Vineta.