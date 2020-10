Daugavpils novads: Vieta, kas apbur

Kad nejauši internetā ieraudzīju dabas parka “Stalkers” fotogrāfijas, sapratu, ka gribu šo vietu redzēt savām acīm. Šogad tas izdevās.

Interesantais parks atrodas Daugavpils novada Naujenes pagastā “Daugavas loku” teritorijā upes krastā. Kad piebraucam pie parka ieejas, satiekam īpašnieku un parka veidotāju Rihardu Eigimu. Diemžēl viņš ir steidzīgs, tāpēc saruna nav gara. Pirmais jautājums ir – kāpēc parkam tāds dīvains nosaukums (vārds “stalkers” tulkojumā no angļu valodas nozīmē – izsekotājs)? Izrādās, ka viss ir pavisam vienkārši. R.Eigims stāsta, ka tā saucies viņa uzņēmums, arī Daugavpils hokeja klubs saucies “Stalkers” un tā saucas arī parks.

Izrādās, saimnieku ainavu parka veidošana ir patiesi aizrāvusi un viņš pat lasa speciālo literatūru par šo tēmu. Parkā ir daudz koku, krūmu, augu un puķu. Taču to visu iestādīt neesot bijis nemaz tik viegli, jo acīmredzot kādreiz parka teritorijā bijusi upes gultne. Augsne ir ļoti akmeņaina - lai iestādītu vienu mazu kociņu, ar lauzni vajadzējis lauzt ārā akmeņus. Tad, protams, bedres vajadzēja piepildīt ar labu augsni. Tagad parkā ir tūkstošiem dažnedažādu šķirņu augu, koku, krūmu, puķu, tāpēc var iedomāties, cik darba tas ir prasījis. Stādījumus un izvietojumu parkā plāno pats īpašnieks.

Parkā ir sajaukti dažādi stili – to var pamanīt ikviens. Kādam tas liekas nepareizi, bet, izrādās, saimnieks ir vēlējies parādīt Latvijas dabu no cita skatpunkta citādā veidā, un tas viņam ir izdevies. Parka sākumā var ieraudzīt japāņu stilā būvētu tiltiņu un lapenīti. Ir koka lapenīte, ko rotā kokgrebumi krievu stilā. Tā kā kādreiz šajā teritorijā bijusi Dinaburgas pils, Daugavas krastā ir uzbūvēta pils siena no akmeņiem, pie kuras pat stāv lielgabali.

Pēc tam baudām parka atmosfēru paši. Jau parka sākumā saproti, ka esi nokļuvis paradīzes stūrītī – kā tikai visa tur nav! Pirmajā brīdī pat nesaproti, uz kuru pusi labāk iet, lai kaut ko nepalaistu garām. Ir neskaitāmi daudz dažādu gan koka, gan akmens, gan metāla skulptūriņu, kuras tā vien vilina nofotografēties pie tām. Ir gan lielas, gan mazas, gan smieklīgas, gan mīļas, gan pārsteidzošas. Un tam visam pa vidu neskaitāmi dažādu šķirņu košumkrūmi un puķu dobes, kas papildina parka vizuālo tēlu. Ir arī vienkārši dažāda izmēra akmeņi, kas arī veido ansambļus. Dažs akmens tiešām pārsteidz ar savu izmēru vai formu.

Jāteic, par visu ir padomāts. Daudzviet ir soliņi, kur apsēsties un baudīt skaistumu. Arī soliņi ir no dažādiem materiāliem un dažādas formas – gandrīz uz katra gribas apsēsties. Ir nojumes ar galdiem un krēsliem, kur ir iespējams sarīkot kādu pikniku, iepriekš vienojoties ar saimnieku. Protams, ir arī mangali, lai var uzcept šašliku. Padomāts arī par mazuļiem, jo ir skaists rotaļlaukums. Bet pašā Daugavas krastā - jāpiebilst, ka Daugava atrodas lejā – ir dažādi soliņi, starp kuriem īpaši acīm tīkami ir skaisti mežģīņoti krēsli ar maziem apaļiem galdiņiem – nu tādi smalki un eleganti. Atliek tikai apsēsties ar kafijas tasi un baudīt ainavu. Tad gribas teikt – baudiet nesteidzoties!

Parkā notiek arī dažādi pasākumi, pat ar “dzīvo mūziku”. Parks visu laiku tiek papildināts ar jauniem objektiem un skulptūrām, arī mēs pamanām pie ieejas jaunas akmens sagataves un citus materiālus. Būs atkal, ko redzēt!