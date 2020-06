Gulbenes novads: Apskatīt pudeļu dārzu Litenē ierodas viesi no visas pasaules

Neticami, bet izrādās, ka mūsu Litenes pudeļu dārzu pazīst jau visā pasaulē. Par to liecina pudeļu dārza saimnieces Annas Zīles veiktie atzīmējumi pasaules kartē, kad pie viņas ierodas tūristi. “Trīs gadu laikā – no 32 valstīm! Ir bijuši pat no Āfrikas un ASV! Kāds viņiem visiem prieks! Tie, kas atbrauc, brīnās, ka no pudelēm var veidot objektus, jo tādus nekur nav redzējuši! Šogad ziemā pieteicās ķīnieši, bet sakarā ar vīrusu no Ķīnas tomēr neatbrauca,” saka Anna.

Viņa rāda un stāsta, ka viens no lielākajiem un iespaidīgākajiem objektiem ir pudeļu labirints no šampanieša pudelēm, kura būvniecība vēl nav galā. Tā notiek pa labirinta lokiem uz augšu. Pudeļu dārza saimniece teic, ka rezultātā sanāks piramīda.





Turpina veidot neparastus vides objektus

Pudeļu dārza saimniece no dažādām stikla pudelēm savā saimniecībā turpina veidot neparastus vides objektus līdzās tiem, kas jau tapuši - ezītim, suņu būdai, tiltam. Šis pavasaris ir bijis īpaši ražīgs, jo tapuši seši jauni objekti no pudelēm. Šobrīd pudeļu dārzā jau ir apskatāmi 36 objekti.

Anna labprāt “Dzirkstelei rāda jaunākos objektus. Viens no tiem - kaķis. “Tā man pašai sev dāvana dzimšanas dienā. Esmu dzimusi Kaķa gadā,” saka Anna.

Tā kā pudeļu dārzu ir iecienījuši jaunlaulātie, tad uztaisīta arī gulta ar domu - “lai varam veikt visas kāzu izdarības”. Tapušas arī laternas no kafijas bundžām, kuras vakarā skaisti spīd, izveidots arī hiacintes zieds. “Ja visas pudeles, no kurām veidoju hiacinti, būtu bijušas zilā krāsā, jūs iedomājieties, kas tas būtu par objektu! Kāpēc tāds tapa? Tur bija nesmuks akmens, kurš bija jānoslēpj. Es izveidoju hiacintes ziedu. No defekta sanāca efekts,” stāsta Anna.

Vēl viens jauns objekts – kāpnes. Saulē tās spīguļo. No kāpnēm labi saskatāmas latvju zīmes, kas arī veidotas no pudelēm. Savukārt Annas vīrs no pudelēm izveidojis māju nosaukumu “Ainaži”. Pudeles pilda arī lukturu funkcijas, jo tumsā māju uzraksts ir izgaismots un labi saskatāms no ceļa. “Šādu no pudelēm izveidotu māju nosaukumu man uzdāvināja vīrs,” priecājas Anna.

Viņa stāsta, ka pavasarī, kamēr nevajadzēja pļaut, cītīgi mūrējusi, tāpēc arī tapis tik daudz objektu. Līdztekus šiem darbiem viņa turpina arī veidot pašu lielāko objektu – labirintu, kurš top tikai no šampanieša pudelēm. “Labirintu sāku būvēt pirmajā gadā. Vairāku gadu laikā tas taps kā piramīda,” stāsta Anna.

Viņa aicina “Dzirksteli” apskatīt arī pudeļu muzeju. Pat nevarot saskaitīt, cik tajā ir pudeļu! “Atveda man sešlitrīgu pudeli. Toreiz nosmējos, ka tāda tik muzejā jāliek! Nu, lūk, arī piesaucu muzeju, kaut gan man pat nebija doma tādu veidot,” stāsta Anna.

Viņa ir entuziasma pilna turpināt darboties. Tā kā teritorijas ir pietiekami, tad arī jaunu ideju Annai netrūkst. Viņa iecerējusi no pudelēm uzmūrēt, piemēram, bāku.

Priecājas par novērtējumu

“Ko tik sieviete nevar iemācīties! Visu! Daudzi brīnās, ka manā vecumā var strādāt no rīta līdz vakaram. Ja pirms četriem gadiem man būtu teikuši, ka man te būs jāmūrē un jāvada pasākumi, es tam neticētu. Es kā sporta skolotāja agrāk vadīju kāzas savējiem. Ņēma mani par vedējmāti, un es kāzas vadīju pa visu Latviju. Tagad arī man jāvada, laikam man tas zvaigznēs ierakstīts,” smejas Anna.

Viņa stāsta, ka pagājušajā gadā viņas pudeļu dārzā notika pagasta Lieldienu pasākums. “Man tā bija tāda reklāma! Pērn atbrauca igauņi. Viņi internetā esot meklējuši, ko Latvijā var redzēt, un mans pudeļu dārzs esot topā! Ģimenes visu laiku brauc aplūkot pudeļu dārzu, arī šoziem un tagad,” priecājas Anna.

Viņa ir gandarīta un pateicīga, ka darbs, ko dara, tiek novērtēts. Pagasts ir pasniedzis apbalvojumu par Litenes vārda popularizēšanu valstī un pasaulē. Viņa ir sumināta arī konkursā “Gulbenes novada uzņēmumu gada balva”, kā arī aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” neaizmirst pateikties par to, ka viņa ar saviem mākslinieciskajiem objektiem pārsteidz tuvākus un tālākus novada viesus. “Visi mani novērtē! Es cilvēkiem dodu enerģiju, jo esmu optimisma pilna, un cilvēkiem tas patīk! Ja es jūtu, ka cilvēkiem patīk, tad tas nāk atpakaļ un es ar prieku turpinu darboties. Iedomājieties tik - cilvēki pat trīs pudeles ieved man un nemet tās “miskastē”! Bija atbraukusi ciemos sieviete, kas šajās mājās dzīvojusi pirms daudziem gadiem. Viņa bija šokā, jo kādreiz te bija džungļi, krūmos stiklu kaudzes, cilvēki bija te šausmīgi dzīvojuši. Bet tagad viss iekopts,” saka Anna.