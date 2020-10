Gulbenes novads: Rankas muižas krāšņā pērle

Pirms septiņpadsmit gadiem jūrmalnieki Gunita un Andis Āboli iegādājās gruvešus, kas tagad saucas par Rankas muižu. Par muižas vēsturi jau ir rakstīts, tāpēc šoreiz vairāk par muižas pērli - 2016.gada 2.oktobrī iesvētīto Lurdas Dievmātes un Svētās Bernadetes Romas katoļu kapelu. Iesvētīšanā piedalījies arī kardināls Jānis Pujats, kurš kapelu apmeklējis arī citkārt.

“Mūsu kapela ir Lurdas Svētās Dievmātes kapela. Francijā cilvēki uz Lurdu dodas lūgties par veselību. Šī mazā meitene Bernadete, kas dzimusi 1844.gadā un ko nodēvēja par vizionāri, teica, ka grotā redzējusi skaistu sievieti. Skaistā sieviete Bernadetei kopumā parādījās 13 reizes. Sākumā šo mazo meiteni cilvēki apsmēja un arī priesteri viņai neticēja. Tad sāka domāt, kā gan maza, neizglītota meitene - veselības problēmu dēļ skolu viņa neapmeklēja - var izdomāt vārdus, ko nemaz nav dzirdējusi. Dievmāte viņai lika veikt dažādas darbības, piemēram, izrakt augu, kur sāka plūst strauts. Un tad Dievmāte viņai teica, ka tajā vietā jāuzceļ katedrāle. Lurda arī mūsdienās ir lielākā svētceļnieku vieta Eiropā. Patiešām turp plūst miljoniem cilvēku, turp dodas arī ratiņkrēslos, tiek nesti nestuvēs, lai lūgtos pēc dziedināšanas. Kāpēc mums ir Lurdas Dievmāte? Lai mūsu baznīca būtu tāda personiska, mēs tiešām ilgi domājām, kāda būs altārglezna, konsultējāmies, jo mūs apkalpo Gulbenes prāvests. Tajā laikā bija poļu misionārs. Viņš ļoti iedegās par šo baznīcu un teica - ja mēs tā īsti vēl nezinām, tad varbūt baznīcas iesvētīšanu vajag atlikt. Bet vienā rītā pamostoties mēs visu sapratām,” stāsta Gunita.

Izrādās, Lurdas dievmātes skulptūra jau piecus gadus stāvējusi pagrabā kopā ar citām kādreiz pirktajām skulptūrām. “Vienkārši nopirkām visā komplektā ar citām pelēkām betona skulptūrām, un tā nu izrādījās, ka Lurdas dievmāte bijusi pie mums jau piecus gadus, pirms mums vispār radās doma par baznīcu. Un vēl tāda sakritība - mēs sākām praktizēt ticību kopā ar mazo meitu, kura iestiprinājās vārdā Bernadete. Kāpēc? Mana jaunākā meita piedzima Bernadetes miršanas dienā. Tas viss savijās kopā, un tāda personiska kapela mums iznāca. Kardināls iesvētīja skaisto zvanu tornī, kas ir vests no Polijas un sver 120 kilogramus. Uz tā ir vārdi “Par dzīvību”. Likās, ka, ieliekot saturu šajā ēkā, šeit radīsies arī dzīvība. Un tā nu tas arī ir piepildījies,” saka Gunita.

Katru gadu 2.oktobrī, jubilejas dienā, tiek aizdegtas sveces blakus altārim. Šogad baznīca atzīmē četru gadu jubileju kopš iesvētīšanas, bet zvanam un tornim novembrī būs pieci gadi. “6. un 7.septembrī viesojās arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Arī kardināls mūs pirms pandēmijas apmeklēja trīs četras reizes gadā. Un tagad ir domāts, ja viņam ar veselību būs labi, jo 14.novembrī viņam paliks 90 gadi, viņš apmeklēs mūsu kapelu, jo mums ir lielas jubilejas,” saka Gunita. Kardināls Rankas muižā bijis, kad plānots būvēt lūgšanu telpu. Bijusi doma, ka būs viena lūgšanu telpa. Kad kardināls redzējis, kā uztaisa torni viņa klātbūtnē, viņš stāvējis gruvešos un teicis: vai tad tiešām jūs to baznīcu lielāku nevarat izdomāt? Gunita saka, ka pēc tam būvnieki izņēma starpgriestus un baznīca kļuva lielāka.

Mazās figūriņas baznīcā vestas no Bavārijas. “Mēs iepazināmies ar ģimeni, kurā šīs koka reliģiskās figūriņas griež vienas dzimtas vīrieši kopš 1556.gada. Kad viņi uzzināja, ka mēs būvējam baznīcu un pērkam tās figūriņas baznīcai, viņi par simbolisku samaksu pārdeva mums sava vecvecvectēva darbu - koka krucifiksu, kas stāv pie Bernadetes statujas. Mums ir tāda tradīcija, ka bīskaps Andris Kravalis, kurš arī ir no Gulbenes, iebrauc pēc Aglonas svētkiem kaut vai divpadsmitos vai vienos naktī un vienmēr paņem to krucifiksu rokās, jo viņš arī ir tāds antīko mākslas priekšmetu mīļotājs.

Gleznas kapelā arī ir izveidotas par tēmu - lūgšana par veselību.

Kapelā ir bilde, kurā redzama Svētā Bernadete stikla zārkā. “Bernadete bija slima meitene, bet tolaik nebija izvēles. Viņa kļuva par klostermāsu un aizbrauca kalpot klosterī Burgundijā Francijā. Mēs arī paši ar ģimeni bijām svētceļojumā pie Bernadetes un tur arī nopirkām šo bildi. Viņu apglabāja kā parastu cilvēku, bet, kad pēc trīsdesmit gadiem izraka, viņas ķermenis nebija satrūdējis. Par to ir daudz rakstīts, ārsti ir pētījuši viņas ķermeni. Viņu ielika klosterī stikla zārkā,” stāsta Gunita.

Vēl viņa piebilst, ka brīnumi notiek arī Rankas muižā. “Pie mums Gulbenes pašvaldība atveda grupu no ārzemēm. Mūsu mazā meita Bernadete stāstīja ekskursiju vācu valodā. Kāds vīrietis apsēdās un cieši skatījās uz Bernadeti. Mēs viņam prasījām, kas noticis. Viņš nezināja, uz kurieni viņš atvests, bet teica: Bernadete, kur tu mani ved? Izrādījās, ka viņš pirms trīs mēnešiem tajā klosterī klostermāsām lūdzis vienu istabiņu, kur padzīvot savas dzīves pēdējās dienas. Kad divarpus mēnešus viņš tur nodzīvojis, esot tapis dziedināts. Viņš bija satriekts! Viņš apķēra manu meitu un teica sievai: šī ir īstā mazā Bernadete!” stāsta Gunita.