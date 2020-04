Imanta Ziedoņa muzejs atklāj digitālo muzeja apmeklējumu "e-Dzirnakmeņi"

Turpmāk ikviens interesents varēs apmeklēt Imanta Ziedoņa muzeju “Dzirnakmeņi” attālināti. "E-Dzirnakmeņu" tūrē “Ziedoņa mājas stāsti” apkopotas dzejniekam Imantam Ziedonim un viņa sievai aktrisei Ausmai Kantānei būtiskās vērtības, ko manifestē abu kopīgi celtā un iekārtotā vasaras māja, tās interjers un tajā esošie priekšmeti. Muzeja digitalizācijas projekts “Ziedoņa mājas stāsti” tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu. "E-Dzirnakmeņi" pieejami Imanta Ziedoņa muzeja mājaslapā: https://ziedonamuzejs.lv/lv/muzejs/jaunums-ziedona-e-dzirnakmeni



Attālinātais muzeja apmeklējums veidots nevis kā stāstu krājums par muzejā esošajiem priekšmetiem, bet gan kā alternatīvs veids, kā iepazīties ar to mantojumu, ko Latvijā atstājis Imants Ziedonis. Sešās vasaras mājas istabās izvietoti vairāk nekā divdesmit informatīvie punkti. Muzeja e-apmeklējumā aicinām arī līdzdarboties, izpildot uzdevumus, kuru nolūks ir veicināt Imanta Ziedoņa vērtību un ideju turpināšanos katrā no tūres apmeklētājiem. Ne velti Murjāņu vasaras māju dēvē par Imanta Ziedoņa Rakstu 13. sējumu. Tā ir vieta, no kuras, kā no bišu stropa, vienkopus izlidojuši Imanta Ziedoņa padarītie darbi - gan literatūrā, gan blakus mākslas jomās, gan sabiedriskajā dzīvē un, protams, arī viņa vērtības. Viss mājā esošais sakņojas tautasdziesmās atrodamajā sistēmā: sevis kopšana, sabiedrības kopšana un idejas kopšana.

Murjāņu vasaras māja celta pagājušā gadsimta 70. gados. Sākot no idejas, beidzot ar pašas mājas būvniecību un iekārtošanu – it viss ir dzejnieka un viņa sievas rūpīgi iecerēts un izdomāts. Mājā nav nekā nejauša vai lieka. Kad vasaras māja nonāk Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” īpašumā, kurš vēlāk dibina muzeju un veiksmīgi to akreditē, tā ir palikusi praktiski neskarta, saglabājot savu unikālo autentiskumu no laika, kad tajā mitinājies Ziedoņu pāris. “Projekta tehnisko darbus uzsākām jau pagājušajā gadā un šobrīd ir brīnišķīgs laiks, lai šos e-Dzirnakmeņus padarītu pieejamus sabiedrībai. Digitālā muzeja apmeklējums atšķiras no apmeklējuma klātienē, atklājot ikvienam interesentam jaunas Imanta Ziedoņa personības šķautnes,” stāsta Ziedoņa muzeja vadītāja Žanete Grende.



Par Imanta Ziedoņa muzeju

2015. gada rudenī fonds “Viegli” ar vislielāko atbildību par dzejnieka uzticēto uzdevumu dibina Imanta Ziedoņa muzeju un izveido jaunu komandu tā realizēšanai. Muzeja darbības pamatprincips ir Imanta Ziedoņa vēlēšanās: Es gribu muzeju kā mūzu māju, kur cilvēki nāk pavadīt laiku attīstībā, jēgpilnās sarunās un jaunradot. Muzeja misija: Balstoties Imanta Ziedoņa idejās, daiļradē paustajā un viņam tuvajās vērtībās, veicināt jaunradi Latvijā, iedvesmot sabiedrību latviskuma stiprināšanā, kā arī sniegt iespēju interesentiem radošā veidā izzināt sevi un pasauli. Imanta Ziedoņa muzeja vasarnīca Murjāņos ir saglabāta tāda, kā to savulaik iekārtojis pats dzejnieks kopā ar dzīvesbiedri Ausmu Ziedoni-Kantāni. Muzeja sezona parasti ir no jūnija līdz oktobrim, taču muzeja komanda brīdina, ka šajā sezonā muzejs darba laiks var atšķirties saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī.