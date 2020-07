Imanta Ziedoņa muzejs meklē mūsdienu Krišjāņus Baronus

Šogad par godu Krišjāņa Barona 185. jubilejai pēc K. Barona muzeja aicinājuma Imanta Ziedoņa muzejs uzsācis projektu “Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu”. Viens no būtiskākajiem notikumiem projektā ir K. Barona ceļa no Tartu līdz Dundagai atkalnoiešana, tādēļ Ziedoņa muzejs meklē radošus cilvēkus, kuri gribētu būt mūsdienu Krišjāņi Baroni un veikt kādu no šī ceļa posmiem.

Iedvesmojoties no K. Barona sarakstītās ģeogrāfijas grāmatas “Mūsu Tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti” un 1859. gadā K. Barona veiktā gājiena caur mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritoriju, tapis vairāk nekā 700 kilometru garš pārgājiena maršruts no Tartu (Igaunijā) līdz Kurzemes pilsētai Dundagai. Lai kājāmgājējiem būtu iespēja šo vēsturisko maršrutu veikt mūsdienās, muzeja komanda ir izpētījusi 19. gadsimta kartes, K. Barona atmiņas par šo gājienu, un kopā ar karšu izdevniecību “Jāņa sēta” ir izveidota mūsdienu maršruta karte.

“Aktualizējot Krišjāņa Barona personības devumu latviskās identitātes veidošanā, mūsu mērķis ir šo ceļu noiet un izveidot kultūrvēsturisku, kultūrvietām bagātu pārgājiena maršrutu. Aicinām cilvēkus pieteikties, lai veiktu kādu no ceļa posmiem un reizē pastāstītu par Igaunijas un Latvijas dabu, cilvēkiem, vietām mūsdienās”, stāsta Ziedoņa muzeja vadītāja Žanete Grende.

Ziedoņa muzeja komandai ir pieredze gājienu, ar lielu cilvēku skaitu, organizēšanā, taču šoreiz plānots, ka ceļu gājēji veiks pa vienam vai pāros. Katram mūsdienu Baronam būs vairāki uzdevumi – atrast savas īpašās vietas ceļā, vērot dabu, iemūžināt ceļu fotogrāfijās un izveidot nelielu sava ceļa posma aprakstu. Daži no mūsdienu Baroniem jau ir izvēlēti – Renārs Kaupers būs viens no pirmajiem mūsdienu Baroniem, kurš savu ceļa posmu veiks Igaunijā. Godinot saldumu ražotāja “Laima” 150. Gadus, vienu ceļa posmu veiks arī “Orkla Latvija” priekšsēdētājs Toms Didrihsons. Savu ceļa posmu jau izvēlējusies arī lībiete Julgī Stalte, Tartu latviešu biedrības vadītāja Ilze Salnāja – Verva, bankas “Blue Orange” komanda un rakstniece Laima Kota ar vīru, turku dzejnieku Ahmetu Kotu.

Gājiens sāksies 21. augustā no Tartu universitātes vēstures muzeja un noslēgsies 20. septembrī pie Dundagas pils. Līdz 19. jūlijam Ziedoņa muzeja mājaslapā pieejama pieteikumu anketa (https://ziedonamuzejs.lv/lv/muzejs/cela-ar-baronu), lai kļūtu par mūsdienu Baronu. Katrs mūsdienu Barons veiks no 5 līdz pat 40 kilometriem garu ceļa posmu. Gājienam noslēdzoties, mūsdienu Baronu acīm tiks nofiksēta mūsdienu Latvijas un Igaunijas kultūrainava, tādējādi godinot Krišjāni Baronu un viņa devumu Latvijas kultūrā. Kultūras notikumu cikla “Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu” ietvaros līdz K. Barona dzimšanas dienai oktobra beigās plānoti vairāki sabiedrību iesaistoši pasākumi. Visas iecerētās kultūras norises iespējams īstenot pateicoties bankas “Blue Orange” atbalstam. Projekta “Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu” aktivitātēm var sekot līdzi Ziedoņa muzeja mājaslapā: https://ziedonamuzejs.lv/un muzeja sociālajos tīklos https://www.facebook.com/Ziedonamuzejs/ un https://www.instagram.com/ziedonamuzejs/.