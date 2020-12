Krāslavas novads: Cilvēku vēsture leļļu izskatā

Krāslavas novada tūrisma informācijas centra trešajā stāvā ir iespēja apskatīt ekskluzīvu porcelāna leļļu galeriju “Kad piepildās bērnības sapņi”. Pavisam nelielās telpās var aplūkot lelles, kuras veidojuši pasaulslaveni mākslinieki. Kopumā kolekcijā ir gandrīz 1500 lelles, leļļu mājiņas, kā arī ļoti seni leļļu ratiņi, kas ir roku darbs.

Neparasti skaistā porcelāna leļļu kolekcija pieder Olgai Gribulei, kura pati lelles arī atjauno. Olga dzīvo ārzemēs, tāpēc mums par kolekciju pastāsta viņas mamma Larisa, kuru dēvējot arī par leļļu mammu. Viņas stāstījums ir krievu valodā un tik raits, ka tik tikko spējam izsekot līdzi, taču lelles runā pašas par sevi. Tās ir tik skaistas un dažādas, ka droši vien, lai nesteidzoties apskatītu visu kolekciju, vajadzētu visu dienu. Ja ir vairāk laika, ir iespējams pārģērbties stilizētos kostīmos un nofotografēties. Ir pieejami skaisti tērpi gan pieaugušajiem, gan bērniem, kā arī cepures, kroņi, vainagi, bižutērija, somiņas un citi aksesuāri. Bērni var nofotografēties arī slaveno supervaroņu tērpos.

Kolekcijā ir gan tikai piecus centimetrus lielas lellītes, gan metru garas lelles. Ir dažādu tautību lelles no daudzām pasaules malām, kuras ataino citu tautu sadzīvi, tradīcijas, svētkus. Piemēram, ir lelle - pasaules skaistākā sieviete Nefertiti, kurai acis mainās atkarībā no gaismas un var būt gan zilas, gan brūnas, gan zaļas. Interesantas ir lelles, kas ir karalisko ģimeņu prototipi, piemēram, Anglijas karalis Henrijs VIII ir kopā ar visām savām sievām un meitām. Ir arī pasaku varoņi, piemēram, Sniegbaltīte ar septiņiem rūķīšiem, aizmigusī princese, Pelnrušķīte, Rapuncele. Ir lelles, kas ir dažādu pazīstamu personu tēli, piemēram, Merilina Monro, Skārleta O’Hāra, Džeina Eira, Bendžamins Franklins.

Katrai lellei ir individuāls tērps un aksesuāri, kas atbilst tās stilam un tēlam, kā arī vairākas detaļas, kuras palīdz atklāt lelles pievilcību. Daudzus kolekcijas eksponātus ir atjaunojusi pati Olga. Arī tērpus lellēm viņa šuvusi pati, pati veidojusi frizūras, pielīmējusi skropstas, zīmējusi vasarraibumus. Arī vairāki leļļu namiņi ir gatavoti ar rokām, bet furnitūra tiem ir izgatavota pēc pasūtījuma. Namiņi ir tik smalki izgatavoti, ka tajos pat var iedegt gaismu. Ir iekārtotas virtuves ar smalkiem dārzeņiem grozā, mazas gultas un citas mēbeles, vārdu sakot, namiņā viss izskatās gandrīz tāpat kā reālajā dzīvē.

Ir lelles kāzu tērpos - visas līgavas ir laimīgas, bet līgavaiņi izskatās cēli. Lellītēm ir katrai sava sejas izteiksme, savi vaibsti. Pēc tā var redzēt gan māmiņas gādīgo attieksmi pret savu bērnu, gan mazas leļļu meitenes sargājošo žestu, aizsedzot savu lellīti no garāmgājēju skatieniem. “Skaistas zilas acis, rozā vaidziņi. Šķiet, ka lelles tikko nesen sarunājušās, jo vēl redzamas siekalas uz lūpām - lūk, tā leļļu meistare ir izteikusi savu domu! Paskatieties uz šo lelli, kura ir stāvoklī: mēs gaidām pieaugumu ģimenē!” aizrautīgi rāda Larisa. “Lūk, lelles, kas nodzīvojušas 80 gadus un saglabājušās! Agrāk leļļu meistares ģīmīšus taisīja tādus apaļus un rozā. Tas liecināja par lelles veselību, ka tā ir vesela un ar to var spēlēties. Bet ar šīm lellēm spēlējās tikai bagātās meitenes! Nabadzīgās spēlējās ar parastām koka vai salmu lellēm.”

Kādā plauktā sēž lelles ar brillēm – gudrinieki. Katram ir sava sejas izteiksme: kāds uzmanīgi novēro, kāds ir samulsis, cits tēlo gudrību.

“Lūk, eņģeļi! Dievs radījis katram savu eņģeļi, kas ik sekundi jūs sargā, mani arī, un kurš lūdzas par jums. Tāpēc neaizmirstiet savus eņģeļus! Agri no rīta pamostoties pateicieties, ka esat pamodušies, ejot gulēt, pateicieties par to, ka veiksmīgi pagājusi diena, vakars un jūs esat veseli,” aicina Larisa.

Kādā plauktā atrodas dominikāņu mūķenes, kuras aizgājušas no šīs pasaules un katru dienu lūdzas. Viņām ir maziņa bībele ar tekstu maziņiem burtiņiem. “Krāslavas baznīcai ir 253 gadi. Mācītājs Eduards Voroņeckis apmeklēja mūsu izstādi un uzdāvināja mums krēslu, kas divsimt gadus atradies baznīcā. Krēsls ir uzlādēts ar pozitīvu enerģiju. Mīļie mani, pasēdiet tajā krēslā un padomājiet par labo! Un dod, Dievs, ka Svētais Gars jūs pavada un palīdz jums visās lietās!” saka Larisa. Un mēs apsēžamies krēslā, jo ikvienam gadās brīdis, kad nepieciešama kāda palīdzība.

“Paskatieties, kā lellītes uz jums skatās! Ko viņas grib? Viņas grib spēlēties, noķert jūsu skatienu, tāpēc uzdāviniet tām savu skatienu! Un tad jūs pamanīsiet arī lellīšu skaistumu, smaidu, labo garastāvokli,” saka Larisa. Dažas lelles izstādē ir iespējams iegādāties, tāpēc divas atceļoja mums līdzi.