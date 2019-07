Lietuva: tādi ir Anīkšči!

Lietuvas pilsēta Anīkšķi droši vien latviešiem vairāk saistās ar 300 metrus garajām gaisa takām virs koku galotnēm, kas atrodas 21 metra augstumā virs zemes. Tās beidzas ar 34 metrus augstu skatu torni, no kura var saskatīt Anīkšču majestātiskās baznīcas torņu smailes.



Baznīca patiešām ir iespaidīga un redzama jau no tālienes. Arī baznīcas torņi augstuma ziņā neatpaliek no gaisa taku torņa, jo ir 33 metrus augsti. Baznīcas tornī par atsevišķu maksu var uzkāpt pa metāla kāpnēm, lai palūkotos uz Anīkščiem no putna lidojuma. Augšējā platformā atrodas arī trīs dažāda izmēra zvani.



Mums “palaimējās”, jo pats lielākais zvans tobrīd sāka zvanīt. Nekas cits neatlika, kā aizspiest ausis un kaut ko vēlēties, jo kaut kas tāds gadījās pirmo reizi. No augšas paveras fantastiska Anīkšču pilsētas ainava. Turpat blakus baznīcai plūst Šventojas upe, kurā netālu no aizsprosta darbojas strūklakas. Bet zem tilta mākslinieki izveidojuši vairākas milzu samu vai varbūt kādu citu zivju galvas. Interesanti, ka upes stāvajā krastā no iestādītajām puķēm ir izveidoti vairāki vārdi, kurus vislabāk var redzēt no tilta.



Pārsteidz, ka parkā lielajos kokos ir sakārti milzu puzuri, kurus pie mums gan vairāk veido un karina ziemas saulgriežu laikā. Tā ik uz soļa Anīkščos var ieraudzīt kaut ko interesantu.



Gaisa taku sākumā atrodas milzīgais Puntukas akmens ar izgrebtajām divu pilotu sejām, kas ir otrs lielākais Lietuvā. Leģenda vēsta, ka Anīkščos cilvēki uzcēluši iespaidīgu baznīcu uz velnu iecienītā ceļa. Protams, velniem tas nav paticis, tāpēc viņi nolēmuši baznīcu iznīcināt. Viens velns atradis lielu akmeni, uzcēlis uz pleciem un nesis to uz baznīcu, lai uzmestu virsū un to sagrautu. Taču, kamēr viņš akmeni nesis, iedziedājies gailis, un akmens nokritis. Velns aizbēdzis, bet akmens tā arī palicis guļam zemē.



Sižetu par velnu un gaili var ieraudzīt arī zīmējumā uz kādas mājas sienas un pat uz vietējo mākslinieku darināta keramikas magnētiņa, ko nopērku baznīcā. Par akmeni ir vēl arī citas leģendas. Lai nu kā tur bijis, akmens tiešām ir iespaidīgs – sver apmēram 265 tonnas, ir 7,54 metrus garš, 7,34 metrus plats un 5,7 metrus augsts (1,5 metrus zem zemes). Akmenī ir izcirsti “Lituanica” pilotu Stepona Darjus un Staša Girēna bareljefi. Šie piloti pirmie pārlidoja pāri Atlantijas okeānam.

Pavisam netālu no gaisa takām atrodas labirintu parks, kurā ir trīs dažādi labirinti. Sākumā kāds pajautā, vai tiks ārā, uz ko biļešu pārdevēja saka: “Gaidīšu jūs atpakaļ.” Tātad labirintos neviens vēl nav palicis. Galvenais – pirms ieiešanas parkā vajadzētu paņemt apraksta lapiņu un arī izlasīt to (ko bieži vien nedara), jo tad arī būs skaidrs, kā kurš labirints izejams. Vienā labirintā ir jāatrod centrs un tad jādodas uz izeju, citā var sacensties, kurš ātrāk tiks ārā, vēl citā vienkārši jāiziet cauri labirintam. Labirintu parkā ir arī daudzas citas izklaides, pārsvarā gan bērniem. Ir arī interesantas zaļās skulptūras no augošām tūjām. Blakus parkam atrodas apgāztā māja, kurā viss ir tā, it kā māja tiešam būtu apgriezta ar kājām gaisā. Turklāt arī grīda ir šķība, kas sajūtas padara diezgan interesantas.



Anīkšči ir vienīgā pilsēta Lietuvā, kurā joprojām kursē šaursliežu vilciens - šaurukas. Šaursliežu dzelzceļa muzejā ir saglabājies šaursliežu dzelzceļa komplekss – simtgadīga stacija, ielas bruģis, dzelzs tilts pār upei 96 metru garumā, ūdenskrātuves. Speciāli muzeja vajadzībām ticis izremontēts kustīgais sastāvs un uzbūvēta tam nojume, kā arī nopirktas drezīnas un vagoniņi. Ir iespēja izvizināties ar roku vadāmajā drezīnā. Kolekcijā ir arī darbarīki, instrumenti ceļa apkopei, stacijas inventārs, fotogrāfijas, dzelzceļnieku piezīmes, formas zīmes, signalizācijas ierīces.



Par akmens putekļu gleznām un zirga muzeju “Dzirkstelē” jau rakstījām. Vēl Anīkščos atrodas kartodroms, eņģeļu muzejs, baskāju taka, ūdens atrakciju parks, rodeļi un kas tikai vēl ne. Ir vērts aizbraukt!