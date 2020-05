Madonas novads: ko tik visu nevar izdarīt, ja grib!

Viesu nams “Šubrakkrasti” atrodas pasakainā dabas stūrītī 23 kilometru attālumā no Gaiziņkalna un 8 kilometrus no Kāla ezera - Bērzaunes pagastā. Viesu nama nosaukums radies no strautiņa Šubraka, kas tek garām pa Bērzaunes un Vestienas pagastu robežu. Skaisti iekopta teritorija 75 hektāru platībā, kurā ir gan dīķu kaskādes 15 hektāru platībā, gan kalns ar serpentīna ceļu, gan daiļdārzi, gan 6 bedrīšu pļavu golfa laukums “Kalnozoli” 7-8 hektāru platībā ar ūdens šķēršļiem, smilšu bunkuriem, bērzu birzīm un pļavas dabisku reljefu. Pagājušajā gadā starp Lizuma pagasta pļavu golfa laukumu “Siltie” un “Kalnozolu” golfa laukumu notika sadraudzības kauss. Ļoti sīvā cīņā sadraudzības kauss palika “Kalnozolos”. Gulbenieši gan esot spēka pilni cīnīties, un šogad viņi kausu dabūšot.

Viesiem ir pieejami septiņi dažāda lieluma un komforta numuriņi nakšņošanai, sauna, atpūtas telpa, zāle svinībām un plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Viesiem ir pieejama koplietošanas atpūtas telpa ar kamīnu un televizoru. Maltīšu gatavošanai ir pieejama pilnībā aprīkota koplietošanas virtuve. Vasarā tiek piedāvātas arī telšu, treileru un kemperu vietas. Kalnā 219 metrus virs jūras līmeņa atrodas lielas šūpoles. Dabasskati, kas paveras no kalna, ir vienkārši fantastiski!

Īpašs ir piedāvājums kāzu svinībām. Var izmanot brīvdabas altāri, svinību telpas līdz 60 personām. Ir iespēja pasūtīt gravējumu ar savu novēlējumu, ko atstāt uz tiltiņa. Ir iespēja izliet kāzu viesiem ziepes ar saviem iniciāļiem un iegravēt kaut ko uz kāzu dekorācijām vai dāvanām.

Var iznomāt velosipēdus, laivas. Viesi, kas nakšņo “Šubrakkrastos”, var izmakšķerēt arī kādu prāvāku zivi no dīķa. Ja zivis neinteresē, ir pieejama peldvieta, volejbola un futbola laukumi.

Taču “Šubrakkrasti” ir arī nestandarta lauku saimniecība, kas piedāvā ekskursijas - gan viesu mājas viesiem, gan tūristu un skolēnu grupām. Ekskursijas laikā var uzzināt par mājas vēsturi, kas ir diezgan sena. Turpat blakus viesu namam atrodas kaut kas līdzīgs lielai saimniecības ēkai, kurā atrodas – nestandarta rūpnīcas iekārtu ražošanas darbnīca. Grūti noticēt, bet – tā ir. Arī šobrīd tur top kāda nestandarta iekārta.

Bet visinteresantākais ir pats mājas saimnieks Raimonds Aizstrauts - četrkārtējs PSRS čempions motosportā. R.Aizstrauts pats ir no Jūrmalas, no 14 gadiem viņam nācies pierādīt, ka dzīvē visu var izdarīt un vajag darīt, nevis pīkstēt. Viņš pats iztaisījis motociklu, ar kuru cīnījies pasaules kausos, pirmais PSRS laikā sācis braukt ar superbaiku pa apli. Ir iespēja aplūkot viņa “močus”, daudzās medaļas un senos tērpus.

Saimnieks stāsta, ka Bērzaunē viss sācies 1989.gadā. “Biju iekūlies nekurienē. Vedu garām vienu kundzi, un viņa man saka: “Raimond, šitā vieta tik forša, bet neviens neņem!” Senos laikos te bijusi pienotava. Daudzi Bērzaunē diezgan bagāti cilvēki bija skatījuši šo vietu, bet visiem bija bail - viss bija aizaudzis, nebija elektrības, nekā. Un es nopirku to būdu,” stāsta R.Aizstrauts. Sākumā bijusi doma par 5 hektāriem zemes pie mājas, bet rezultātā viņš iegādājies 75 hektārus.

Šai vietai attīstīties ļāvusi metālapstrādes darbnīca. “2001.gadā jau gāja eksportā rūpnīcas iekārta uz Zviedriju, kad neviens uz robežām nevarēja saprast, kā tas iespējams. Toreiz visi vilka visu iekšā Latvijā no ārzemēm, bet te kaut kur no kaut kādas “ģerevņas” Bērzaunes ved iekārtas uz Zviedriju! Būtībā rūpnīcā Zviedrijā, kas ražo putuplastu, 80 % iekārtu ir manējās, kas šeit ir izdomātas, uzkonstruētas, ražotas un eksportētas,” stāsta R.Aizstrauts. Arī šobrīd darbnīcā top kārtējā milzīgā nestandarta iekārta.