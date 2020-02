Māja, kurā dzīvo 6000 kaķu

Lietuvas pilsētā Šauļos ir kāda māja, kurā iemitinājušies 6000 kaķu. Tas ir kaķu muzejs, kuru 1990.gada 17.maijā dibinājusi Vanda Kavaļauskiene (1923–2011).

Viņa ļoti mīlēja kaķus, bet tos sākusi kolekcionēt, kad 1962.gadā kāda kolēģe no Polijas viņai atvedusi melnu kaķēnu ar dzeltenu lenti ap kaklu. 1990.gadā kolekcijā jau bijuši 3000 kaķi, tāpēc vienā istabā tiem satilpināties kļuvis par šauru. Vanda sapņojusi par muzeju, un pašvaldība atļāvusi Jauno tehniķu stacijas telpās atvērt arī kaķu muzeju. Muzeja atklāšanā, protams, pirmais pa durvīm iegājis melns kaķis.

Šobrīd muzeja kolekcijas eksponāti jau dubultojušies. Kaķi ir visur – uz galdiem un plauktiem, uz sienām un griestiem, logu vitrāžās un ornamentos, uz kāpņu margām un lampām, uz krūzēm un traukiem, uz krēsliem un puķu podiem, uz gleznām un pastmarkām... Tie ir no stikla, dzintara, gliemežvākiem, koka, metāla, porcelāna, māla un pat no papīra un dzijas. Visi muzeja eksponāti nav redzami, jo Vanda kolekcionējusi arī dzejoļus, atklātnes, kalendārus un visādus nieciņus, kuriem ir bijusi kāda saistība ar kaķu tēmu. Gan viņa pati pirkusi kaķus, gan cilvēki, kas zināja par viņas vaļasprieku, veduši visādus kaķus viņai kā dāvanas. Vanda grupējusi kaķus pa valstīm. Kaķi ir atceļojuši no Japānas, Francijas, Vācijas, Ēģiptes un citām valstīm.

Kaķu muzejā ir arī vairākas gleznas, kurās redzami kaķi. Īpaša ir glezna, kurā ir 42 kaķi. Protams, šī glezna ir kopija. Oriģinālā 19.gadsimta austriešu mākslinieka Karla Kālera glezna “Manas sievas mīļākie” ir 1,8 metrus augsta, 2,5 metrus plata un sver vairāk nekā 100 kilogramus. 2015.gadā izsoļu namā “Sotheby’s” tā pārdota par

826 000 ASV dolāriem. Gleznā redzamie kaķi dzīvojuši pie amerikāņu miljonāres Keitas Bērdsolas Džonsones, kura savā vasarnīcā turējusi 350 kaķus. Katram kaķim bijis savs vārds, par viņiem rūpējušies kalpotāji. Pirms ķerties pie kaķu gleznošanas, mākslinieks trīs gadus dzīvojis Džonsones mājās, lai iepazītu kaķu raksturus un zīmētu skices. Glezna pabeigta 1981.gadā, bet pēc diviem gadiem miljonāre nomirusi un testamentā kaķu turpmākajai aprūpēšanai novēlējusi pusmiljonu ASV dolāru.

Jau kopš pirmās dienas muzejā vienmēr dzīvojuši arī īsti kaķi - dažreiz viens, dažreiz divi, bet tagad tur mitinās seši kaķi – trīs kaķenes un trīs runči. Protams, visi kaķi ir sterilizēti. Viņiem ir atvēlēta istaba ar kaķu guļvietām. Viens kaķis tiek saukts par Direktoru, jo kādam jau jābūt galvenajam. No šiem sešiem kaķiem viņš šeit ieradies pirmais un ir vienīgais šķirnes kaķis. Direktors ir piecus gadus vecs, bet vecākajam kaķim ir astoņi gadi. Agrāk muzejā ir dzīvojis kaķis, kurš sasniedzis 20,5 gadu vecumu.

Un vēl, apmeklējot kaķu muzeju, ir iespēja aplūkot arī minizoodārzu, kurā mitinās gan papagaiļi un citi putni, gan čūskas, gan dažādi grauzēji un citi dzīvnieki.