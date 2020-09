Ogres novads: Cepam, cepam piparkūkas!

Ogres novada Ķeipenē piparkūkas cep visu gadu - tur atrodas piparkūku studija “Ķeipenes piparkūkas”, kura darbojas jau trīs gadus. Studijā rāda, stāsta, uzņem ciemiņus, bet pats uzņēmums IK “Ķeipenieši” darbojas jau divpadsmit gadus.

Aiz durvīm ar Ziemassvētku vainagu nokļūstam nelielā mājīgā telpā, kur gar sienām izvietotas lietas, kas kaut kādā veidā saistītas ar piparkūkām. Un ir pat Ziemassvētku eglīte ar visiem rotājumiem.

Mūs sagaida saimnieks Aigars, kurš saka, ka galvenā piparkūku feja un galvenā aktrise filmā ir sieva Ilze Andriksone, bet viņu satiksim vēlāk. Aigars sola - būs konkursiņi, kuru balvu fonds ir visai iespaidīgs - ir gan “privātmāja”, gan “jahta”, gan “automašīna”, protams, piparkūku.

Kad jautājam, vai vasarā arī tiek ceptas piparkūkas, Aigars atbild: “Visu cauru gadu varam ražot un “zīmēt” piparkūkas. Kad man kāds bravūrīgs vīrelis tirdziņā pasaka: “Ko jūs vasarā ar piparkūkām!” - es viņam prasu: “Vecīt, tu alu dzer tikai uz Jāņiem?” Tā ka visu gadu var ēst piparkūkas, turklāt tās ir veselīgas. Kādreiz piparkūkas pārdeva aptiekās.”

Studijā gar sienām ir plaša piparkūku cilvēciņu kolekcija. Ar piparkūku vīriņu ir visdažādākās lietas: kartītes, mantiņas, zeķītes, čībiņas, cepures, auskari, pielīmējamie nadziņi, smaržiņas, bikses, salvetītes, formiņas, kārbiņas, ziepju trauciņi, želejas, šampūns, kājslauķi utt. Ir pat kaklasaite ar noslēpumu - piespiežoties klāt, atskan Ziemassvētku dziesmiņa.

Kamēr skatāmies filmu par piparkūku gatavošanas procesu, popkorna vietā varam nobaudīt piparkūkas ar glazūru, bez glazūras un ar sēkliņām.

“Viss sākas ar mīklu, kura sastāv no miltiem, cukura, taukvielas un garšvielām. Garšvielas ir septiņu veidu: kanēlis, smaržīgie un melnie pipari, muskatrieksts, krustnagliņas, ingvers, koriandrs. Visu sajaucam kopā. Kāpēc mīkla sanāk brūna? Grauzdējam cukuru. Mūsu ģimene ar piparkūku cepšanu nodarbojas jau ceturtajā paaudzē jau vairāk nekā piecdesmit gadus. Šī recepte ir no vecāsmammas laikiem. Vecāmamma lika tādas garšvielas klāt, šo mīklu gatavojot. Tā arī mēs turpinām, tāpēc varbūt arī mūsējās atšķiras no citām piparkūkām. Mīklas veidošana un mīcīšana aizņem kādas divarpus stundas. Taukviela mums ir margarīns, tikai, lūdzu, nebaidieties no vārda “margarīns”, jo mums ir bez palmu eļļas, bez kādām e-vielām, tā saucamais “zelta margarīns”, veikalā tāda nav. Kad mīklu samīca, tā kādas pāris dienas jāpatur, lai milti piebriest, garšvielas iedarbojas,” stāsta Aigars.

Zināms, ka dažādas piparkūku formiņas var nopirkt veikalos, bet Ķeipenē tās loka paši. Ideja vispirms rodas uz papīra, pēc tam izloka formiņu. Parasti uz gadumiju ir ļoti populārs kāds dzīvnieciņš, ir “multenīšu” tēli, vēl ir īpaši pasūtījumi. Ja kādas formiņas nav, tad to izgatavo, arī firmu logo. Aigars rāda dažādas formiņas, bet mums jāmēģina uzminēt, kas varētu iznākt. Jāteic, ka tas nemaz nav tik viegli, jo svarīgākais ir zīmējums, es pat teiktu - gleznojums uz piparkūkas.

“Piparkūkas cep 10-15 minūtes. Tālāk maisām glazūru, kas sastāv no pūdercukura, olbaltuma un krāsvielas. Mēs esam vienīgie Latvijā no piparkūku ražotājiem, kas ražo piparkūkas tikai ar dabīgajām krāsvielām. Mums kā krāsa ir tikai ogu sulas, augļu sulas, augu pulverīši. Sulas spiežam paši, pēc tam saldētavā uzglabājam visam gadam. Sarkanie toņi ir avenīte un mellene ar citronu sulu. Mellene un avene ir garšīgāka nekā biete. Dzeltenie - smiltsērkšķis vai kurkuma. Brūnie – kakao. Rudais – cigoriņš. Zaļais – spinātu sula un piparmētru pulveris. Spinātus audzējam paši, sulu spiežam paši. Pirms Jāņiem jau ir vācami nost. Šogad izspiedām 47 litrus. No metra vagas sanāk litrs sulas. Sēju apkārt gurķiem, kabačiem. Jūnijā novāc. Dabīgajām glazūrām ir gan plusi, gan mīnusi. Treknais pluss, pie kā mēs arī turamies – garšīgi, veselīgi, dabīgi. Mīnuss – krāsu izvēle. Debeszilas vispār nav - nav tādas ogas. Iztiekam bez tās zilās. Otrs mīnuss – pašizmaksa ir krietni dārgāk nekā pārtikas krāsvielām,” stāsta Aigars.

Gadā tiek saražotas astoņas tonnas mīklas, noteiktais realizācijas termiņš ir trīs mēneši, bet arī pēc dieviem gadiem piparkūkas esot labas.

Ilze atnāk nodemonstrēt, kā vienkārša piparkūka kļūst par mākslas darbu. “Kad lielie pasūtījumi pienāk, tad ļoti daudz jāsazīmē. Septembrī es sāku organizēt rindu uz pasūtījumiem un tad decembrī pasūtījumus gatavoju. Ņemu tik, cik pati varu izdarīt. Janvāris, februāris, marts ir bišķiņ tukšāki mēneši, bet iet vedumi uz Rīgu. Sevišķi pasūtījumi ir visu cauru gadu. Uz Valentīndienu cepam erotiskās, draiskās piparkūkas, arī uz vecmeitu ballītēm. Tad nāk 8.marts, Lieldienas, stādu tirgi un citi pasākumi,” saka Ilze.

Pagājušajā gadā studiju apmeklējušas 93 ekskursantu grupas, no kurām 43 bijušas Ķeipenē decembrī. “Cilvēki piparkūkas pērk, arī vasarā pērk,” saka Aigars. Un tad arī mēs dodamies apzīmēt savu piparkūku.