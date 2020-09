Ogres novads: Suntažos kaktusi zied un zied

Ogres novada Suntažu pagastā atrodas Kaktusu māja. Kad piebraucam pie uzraksta, pirmā doma ir, ka tur droši vien var aplūkot kādu milzīgu kaktusu kolekciju, par kuru rūpējas kāds kaktusu audzētājs. Izrādās, ka kaktusu kolekcija ir rokdarbnieces Lolitas Bāleres roku darbs. Viņas kolekcijā ir apmēram 300 lieli un mazi kaktusi dažādās krāsās un formās, kas visi adīti un tamborēti no dzijas.

Nelielā mājiņā izstādīti arī darbi no rokdarbnieces izstādes “Diēta”, kurā ir neēdamas ēdamās lietas – saldie ēdieni, tortes, augļi. Vēl ir arī pudeļu “mētelīšu” kolekcija. Visus darinājumus ir iespējams arī iegādāties.

L.Bālere stāsta, ka tā ir viņas aizraušanās jau divdesmit gadus. “Kad Vecrīgā veikalam devu savus darbus, veikala īpašniece teica tā: tu pabaksti internetā (toreiz gan internets bija vēl tukšs) - golfa nūjām ir atšķirības zīmes, lai atšķirtu ratiņus. Ko tik visu tur nesprauž virsū! Tagad jau internets ir pilns ar visādām golfa nūju zeķēm, cepurēm. Man toreiz radās idejas par figūrām. Es satamborēju, bet kaut kā veikalā neviens tās mantas nepirka. Vienā reizē uztaisīju vienkāršu uzspraužamu kaktusu. Veikala vadītājai bija draugi keramiķi, kas dažādībai atsūtīja veikalam keramikas darbus. Veikala vadītāja man saka: “Tā keramika bija tāda plika, un es tajā bļodā ieliktu tavu kaktusu. Ienāca meitenes nopirka bļodu ar visu kaktusu.” Viņa man teica, ka biznesu nevar laist garām un lai taisu vēl. Vairs neatceros, kādus divus trīs vēl uztaisīju, un tā tas aizgāja. Nu ja cilvēkam patīk kaktusi, pamēģināju sākt “stādīt” tos podos. Adīju zemi, podus. Tajā laikā es neko nesapratu no kaktusiem. Visi darbi tika nopirkti. Tad internetā sāka parādīties vairāk informācijas. Atradu lapu, kurā ir informācija par visas pasaules kaktusiem – gan cilvēku veidotiem, gan dabā sastopamajiem un tiem, kas saziedējuši. Tagad jau kaktusu audzētāji sākuši strīdēties, cik tad īsti to kaktusu sugu ir. Saka, ka jau apmēram 4000-4500. Tas pats, kas notiek ar koraļļiem okeānā, notiek ar kaktusiem dabā – tie saziedas. Milzīgs kaktuss var izveidot pāri ar mazāku kaktusiņu, un Dievs vien zina, kas tur pa vidu vēl sanāk, varbūt pilnīga jauna suga,” stāsta L.Bālere.

Sākumā viņa uzlika sev par uzdevumu no dzijas veidot to, ko redz dabā vai attēlā. “Staigāju pa kaktusu izstādēm, internetā meklēju informāciju. Esmu Latvijas Kaktusu un citu sukulentu biedrības oficiāls biedrs. Piedalos kopējās izstādēs, kur cilvēki neatšķir manus darbus no īstajiem kaktusiem. Citreiz es speciāli aizvedu uz izstādi darbu, kas, manā skatījumā, nu galīgi neizskatās pēc īsta, bet cilvēki fotografē un uztver to kā īstu kaktusu. Pēc tam gan brīnās - tie nav īsti?” saka L.Bālere.

Arī es pati atceros, ka pirms trīs gadiem biju Rīgas Botāniskajā dārzā, kad tur bija kaktusu izstāde. Redzēju šos adītos kaktusus un priecājos, cik tie skaisti un līdzīgi īstajiem, bet toreiz nezināju, ka tie ir L.Bāleres darbi. Arī šogad augustā Rīgas Botāniskajā dārzā būšot kaktusu izstāde, kurā būšot redzami arī L.Bāleres mūžam ziedošie kaktusi. Rokdarbniece piebilst, ka pamazām veidojas arī īsto kaktusu kolekcija.