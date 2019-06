Palīdzi tapt Mežtakai!

Vidzemes plānošanas reģions no 11. jūnija aicina ikvienu interesentu pievienoties Mežtakas maršruta izpētei Vidzemē. Īpaši aicināti pievienoties tūrisma uzņēmēji, teritoriju pārzinātāji, kā arī tūrisma speciālisti. Mežtaku visā garumā ies un gājienu vadīs “Lauku ceļotāja” eksperts Juris Smaļinskis, kurš arī dalībniekiem stāstīs par mežu, dabu, sugām un apkaimē esošajām kultūrvēstures vērtībām. “Tomēr lūgums visiem dalībniekiem ņemt vērā, ka šī nebūs “gidēta” ekskursija, bet gan darba ekspedīcija, kuras laikā tiks apsekots un plānots jauns garās distances pārgājiena maršruts cauri divām valstīm – Latvijai un Igaunijai,” saka Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Sproģe.

Viņa stāsta, ka 1.jūnijā no Rīgas pilsētas centra tika dots starts Mežtakas apsekojumu pārgājieniem. Līdz 23.septembrim tiks noiets viss plānotais Mežtakas maršruts līdz pat Tallinai. Vidzemes teritorijā apsekojumi notiks no 11. līdz 14.jūnijam un no 11. līdz 18.jūlijam. Vienas dienas laikā paredzēts noiet 17–27 km.

Pārgājienu pulcēšanās vietas:

JŪNIJS

Otrdien, 11. jūnijā, pulksten 9.00, Siguldas dzelzceļa stacija, Tūrisma informācijas centrs

Trešdien, 12. jūnijā, pulksten 9.00, Līgatne, Tūrisma informācijas centrs

Ceturtdien, 13. jūnijā, pulksten 9.00, Cēsis, Vienības laukums

Piektdien, 14. jūnijā, pulksten 9.00, Sietiņieža auto stāvlaukums

JŪLIJS

Ceturtdien, 11. jūlijā, pulksten 9.00, Valmiera, Vidzemes augstskola, Cēsu 4

Piektdien, 12. jūlijā, pulksten 9.00, Strenču Tūrisma informācijas centrs

Sestdien, 13. jūlijā, pulksten 9.00, P24 autoceļa tilts pie Gaujas

Svētdien, 14. jūlijā, pulksten 9.00, Kokšu ezeru dabas takas sākums pie Zāļu ezera

Pirmdien, 15. jūlijā, pulksten 9.00, Zaķi, P 23 ceļš

Otrdien, 16. jūlijā, pulksten 9.00, Gaujiena, Baznīckalns

Trešdien, 17. jūlijā, pulksten 9.00, Trapene, veikals “Teikas”

Ceturtdien, 18. jūlijā, pulksten 9.00, Apes Tūrisma informācijas centrs

Maršruta karti ar sadalījumu posmos var aplūkot ŠEIT.

Kā notiek iešana? Kas jāņem līdzi? Uz šiem un citiem jautājumiem par līdzdalību pārgājienā un takas veidošanu cauri divām valstīm var lasīt ŠEIT.

Visiem gājējiem lūgums pierakstīties šajā DALĪBNIEKU LAPĀ.

“Apsekojuma pārgājienu laikā katrai dienai tiks veidoti detalizēti maršruta apraksti, kas vēlāk tiks apkopoti Mežtakas ceļvedī un interneta vietnē. Mežtakas maršruts tiks sadalīts 50 atsevišķos vienas dienas gājiena posmos pa ~20 km dienā. Mežtaka iekļaus visus Baltijas valstīm raksturīgākos mežu tipus un savvaļas dabas elementus – augus, zvērus, sēnes u. c. To varēs iet dažādos gadalaikos,” saka M.Sproģe.

Projektam var sekot līdzi “Facebook” lapā: Facebook.com/meztaka

Mežtaka tiek veidota Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektā “Pārrobežu pārgājiena maršruts “Meža taka” (FOREST TRAIL).