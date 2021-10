Smiltenes novads: Raganu klintis un Vaidavas dabas taka Apē

Ļoti skaista un ainaviska vieta ir Smiltenes novada Apē, tās ir Raganu klintis, kur, kā vēsta nostāsti, mitušas negantas būtnes, šobrīd tur mājvietu radušas čurkstes. Klintis apskatāmas no Vaidavas labā krasta. Līdz ar Raganu klintīm iesākas Vaidavas dabas taka.





Kā veidojusies dabas taka?

Gar Vaidavas upi un tās gleznainajiem krastiem vijas Vaidavas dabas taka. Tā izveidota 2014. gadā ūdenstūrisma attīstības projektā “Riverways” ar Vidzemes Augstskolas studentu līdzdalību. Savukārt infostends pie D. Ozoliņa Apes pamatskolas veidots projektā “Senās kulta vietas”.

Takas kopgarums ir 1,5 kilometri, un tās iziešanai nepieciešama apmēram viena stunda. Gar Vaidavas upi izvietotie stendi ceļotāju iepazīstina ar Vaidavas ielejas dabu un kultūrvēsturi, kā arī laivošanas iespējām Vaidavā. Galvenie apskates objekti koncentrēti takas sākuma posmā: Jaunās Raganu klintis, Veselības avots, Acu avots.

Dabas taka ved gar Vaidavas krastu, kur iespējams veldzēties dabas skaistumā, kāds vērojams tikai šeit, un katrā gadalaikā tas ir citādāks. Starp Apes pamatskolu un kapsētu Vaidavas upes kreisajā krastā ir izveidojušies 8 līdz 10 metru augsti un līdz pat 100 metru gari smilšakmens atsegumi – Raganu klintis. To lejasdaļā upes straume izskalojusi nelielas nišas. Vārds klintīm dots tajos laikos, kad pie tām stāvēja raganas tēls. Apkārtnē ir teikām un nostāstiem apvīti avoti un alas. Avots ar skaidru ūdeni iztek no vietas, kur Vaidavas upes smilšu klints krasts ir augsts un stāvs. Senāk vietējie ticējuši, ka tas ir veselības avots, jo daudzi to lietojuši dažādām acu slimībām. Daba izveidojusi savdabīgus objektus, kam cilvēki devuši savus nosaukumus – Vilkaču priede un Dvīņu priedes, Raganu slota, Raganu apļi, Raganu kauli un citus. Raganu klintīm ir arī vietējas nozīmes pulcēšanās vieta. Jau 1924. gadā Edīte Kurce to kopā ar diviem no tās iztekošajiem avotiņiem ieskaitīja Latvijas kulta vietu sarakstā, un šim viedoklim vēlāk (1977. gadā) pievienojās Juris Tālivalds Urtāns. Vaidavas dabas taku var izstaigāt arī vides gida pavadībā. Tad, iepriekš sarunājot, iespējams satikt arī pašu “raganiņu” un uzzināt ko vairāk par raganu apļiem, raganu miltiem, kauliem un slotām.

Iedzīvotāji novērtē, ka tā ir pārdomāta vieta atpūtai pie dabas, jo dabas takā iekārtotas vairākas atpūtas vietas – piknika vietas, nojume, šūpoles – un tualete.

Mierīgas pastaigas cienītājiem iesakām aizstaigāt arī tālāk uz augšu gar Vaidavas krastu, apmetot loku apkārt Pilsētas kapiem līdz pat peldvietai, bet atceļā apskatot piemiņas vietu Latvijas brīvības cīnītājiem, balto krustu vācu karavīru apbedījumu vietā, kā arī vējslotu priedes vainagā. Pie pamatskolas apskatāmas Dvīņu priedes ar zaru tiltu, Vilkaču priede, piemineklis matemātiķim Aivaram Liepam un atjaunotā bronzas skulptūra Apes dižgaram – dzejniecei, prozaiķei, dramaturģei un tulkotājai Elīnai Zālītei.





Dabas taku joprojām pilnveido

“Vaidavas dabas taku veidojam jau daudzus gadus, to darot galvenokārt ar pašvaldības resursiem un iesaistot dažādas iedzīvotāju grupas brīvprātīgajā darbā. Kad sapratām, ka mums ir nepieciešams kāds redzējums no malas, līdzšinējā Apes novada dome nolēma pievērsties attīstības plāna izveidei, kādai jāizskatās dabas takai, kas būtu jāuzlabo, jāpilnveido, lai tā būtu vēl tīkamāka apmeklētājiem,” stāsta Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre un skaidro, ka šim mērķim tika piesaistīta arī ainavu dizainere Vineta Radziņa. Viens no aspektiem, uz ko viņa norādīja, ka Raganu klintīm ir ierobežota piekļuve. Proti, pa dabas veidotiem izciļņiem, priežu saknēm un nelīdzenumiem veciem cilvēkiem un maziem bērniem nebija droši pārvietoties, lai apskatītu klintis. Tādēļ šovasar tika veikti labiekārtošanas darbi, kā rezultātā nokļūšana pie apskates objekta ir ērta un droša. Atjaunoti un papildināti arī informatīvie stendi, uzstādītas norādes un citas lietas dabas taku gājēju ērtībām.

“Vaidavas dabas taka ir sadalīta vairākās zonās – dabas izpēte, dabas izziņa, dabas spēka un dabas vēstures zona. Izzinošā taka stāsta par floru, faunu, par visu, kas attiecas uz un ap Vaidavas upi, kādi zvēri, putni ceļā sastopami, kādas zivis dzīvo upē un tā tālāk. Ir interesanti apskates objekti, kurus radījuši cilvēki, un vēl interesantāki ir tie, kurus izveidojusi pati daba. Visu dabas taku pavada informatīvie stendi, kur katrs var ne tikai iepazīties ar informāciju, bet arī pats pieminēto sameklēt dabā un aplūkot. Tas bagātina zināšanas, rosina iztēli un tā tālāk. Cilvēkiem, kuri šeit bijuši, tiešām ir pozitīvs vērtējums par redzēto. Tas tikai rosina darboties tālāk un pilnveidot dabas taku,” apliecina I. Sāre un min vēl kādu interesantu faktu. “Latvijas Pašvaldību savienības koordinētajā projektā “Meža dienas 2021” tika gūts atbalsts pasākumam” Apes muižas parkam pietuvinātie augi. Tā Vaidavas dabas parkā šoruden tiks iestādīti dažādi stādi – baltie ceriņi, narcises un citi augi. Tie būs krastā, kur vēsturiski Apes muižas baronese gājusi peldēties, kur, pēc nostāstiem, bijis tīrākais ūdens Vaidavā (kas bijusi baroneses peldvieta). Arī tādā veidā Vaidavas dabas takas tiek uzlabotas. Kas būs izaudzis, varēs redzēt jau pavasarī. Vēl ir iegādāti jauni galdi atpūtas vietām, ko dabas takā uzstādīsim nākamgad, sākoties jaunajai tūrisma sezonai. Līdz ar Vaidavas dabas taku Ape kā galamērķis kļūst arvien interesantāka pilsētas viesiem,” viņa papildina.





Apmeklētājiem ir ko redzēt

Dabas taku apmeklējusi arī Lidija Stebere no kaimiņu novada – Alūksnes puses. “Latvijā ir vietas, kur vienmēr patīkami atgriezties. Viena no tādām ir Apē, kur paveras skats uz Raganu klintīm. Šo dabas taku apmeklēju jau otro reizi. Biju tur pavasarī pirms Lieldienām. Ļoti iepatikās, tāpēc septembrī braucu atkal. Tur mani sagaidīja pārsteigums pēc pārsteiguma. Tik daudz kas paveikts, lai būtu interesanti, izzinoši. Vienkārši baudīju un nebeidzu priecāties. Ļoti iedvesmoja takas sākumā izvietotās plāksnes, uz kurām ir fantastiski vēstījumi cilvēkiem, lai atmostos, ielūkotos sevī un dzīvotu saskaņā ar savu “es”, ieklausītos savā sirdsbalsī. Brīnišķīgas atziņas. Bet, paveroties uz kokiem, uzmanību pievērsa jaukie putnu būrīši – tie bija tādi īpaši. Šī taka enerģētiski uzlādē un dod pozitīvas emocijas, tāpēc paldies Apes čaklajiem cilvēkiem. Lai vēl daudz superīgu ideju un atklājumu. Iesaku katram to apmeklēt!” tā par dabas taku apmeklējumu saka L. Stebere.