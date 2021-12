Tukuma novads: Pie Ulrikas, Jettes un citām zivīm

Lapmežciems ir viens no zvejniekciemiem un atrodas Tukuma novadā (agrāk Engures novadā). Mums, kas dzīvojam patālu no zvejniekciemiem, to apmeklējums ir gan ekskursija, gan zivju degustācija.

“Mūsu Lapmežciemā ir daudz zivju ražotāju – kopā astoņpadsmit. Viens no šiem ir uzņēmums “Reinis B”. Es esmu uzņēmuma īpašniece, veidotāja, strādniece, apkopēja – viss vienā. Kas ir jādara, tas ir jādara. Darbs kaulus nelauž. Šī ražotne mūsu pagastā ir pati jaunākā - oktobrī septiņi gadi. Tad, kad taisīja to ražotni, man bija ļoti liela vēlme rādīt, lepoties ar to, ko es daru. Un man, paldies dievam, tas ir izdevies tiešām ļoti veiksmīgi,” sagaidot saka uzņēmuma “Reinis B” saimniece Alla Bečere.

Ģimenes uzņēmums “Reinis B” nodarbojas ar karsti kūpinātu zivju produkcijas ražošanu. Uzņēmums ražo gan līcī nozvejotus lomus, gan arī Baltijas jūras zvejnieku lomus. Pati ražošana notiek mājas apstākļos. Zivis tiek gan ceptas, gan arī karsti kūpinātas. Zivis tiek kūpinātas ar alkšņa malku un alkšņa šķeldas palīdzību. Pie “Reiņa B” iespējams iegādāties karsti kūpinātas sviesta zivis, asarus, mencas, foreles, brekšus, nēģus, zušus, skumbrijas, līņus, paltusus, samus un citas zivis. Interesanti, ka visām zivīm ir arī iedoti vārdi. Piemēram, forele ir Emma, asaris – Arkādijs, skumbrija – Leontīne, karpa – Berta, sams – Kārlis, bute – Otīlija un citas.

“Pēc profesijas esmu puķkope – dekoratore, ar zivīm biju pilnīgi uz “jūs”. Kādreiz slaucu govis, kopu cūkas. Bet dzīve mainās un apgriežas par 180 vai 360 grādiem. Un nu jau 23 gadus esmu šeit, Lapmežciemā. Sākumā strādāju konservu cehā kā vērēja – ātri gāja rokas. Pēc tam biju “šprototāja”. 90.gados visu aizklapēja ciet. Es sākumā neko nemācēju, nesapratu. Strādāju kā pārdevēja pie zivju ražotāja, līdz vienā jaukā dienā sāku visu pati. Mēs kopā strādājam visi – arī abi vecākie dēli un jaunākais dēls Reinis, kuram 18 gadi un kura vārdā ir nosaukts uzņēmums, jo viņš dzimis šeit, Lapmežciemā. Uzņēmumā ražojam apmēram 34-36 dažādu zivju izstrādājumus. Gatavojam karsti kūpinātas zivis un cepam arī reņģītes. Mūsu vienīgais darba instruments ir “R2” (divas rokas). Zvejnieks velk laivu ar rokām, reņģes tarā ar rokām, griežam, ceļam, nesam, veļam tikai ar rokām. Praktiski šeit strādājam trīs dienas nedēļā, trīs dienas tirgojam. Simtprocentīgi visu savu produkciju ražojam un iztirgojam paši. Mēs sevi ļoti, ļoti mīlam - labāk mazāk, bet pats tu katru zivtiņu appaijā, katru cilvēkam piedāvā. Tik superīgi paskatīties acīs un stāstīt visu, ko zini! Protams, bez palīgiem jau neiztiek, jo mums ir vairākas tirdzniecības vietas,” saka Alla.

Tad noskatāmies nelielu filmiņu, lai saprastu, kā dzīve rit zvejniekciemā. “Video tapa pirms sešiem gadiem, kad es izdomāju, ka man ir jāsāk lielīties,” smaida saimniece. Pirms zivju degustācijas mums gan vēl mazliet jāpastrādā. Lai saprastu, kā tas process notiek, vispirms ar “bada pātagu” jānomakšķerē 18 koka zivtiņas – tas nav nemaz tik viegli. Tad šīs koka zivtiņas uz ātrumu jāsaver uz iesma, jo jāliek taču kūpināt. Kad to visu esam paveikuši, jautrā noskaņojumā dodamies uz degustāciju, kur arī notiek atrakcijas un spēles. Kādam jāsašķiro zivtiņas pēc nosaukuma, citiem jānosauc zivis uz kāda konkrēta burta. Vārdu sakot – ir jautri.

Uzņēmuma produkciju var iegādāties vairākās Latvijas vietās, bet mūsu pusē diemžēl nevar, jo esam pārāk tālu. Atliek braukt ciemos un degustēt uz vietas, bet to, kas iegaršojas, var arī aizvest uz mājām. Turklāt piedāvātais sortiments nepārtraukti tiek papildināts un mainās.





Alla Bečere piedāvā

Kūpinātās foreles Emmas salāti

Sastāvdaļas: 400 g kūpinātas

foreles Emma ● 1 sarkanais sīpols ● 1 svaigs gurķis

● skābais krējums.

Pagatavošana: Forelei izņem asakas, tad to sagriež gabaliņos. Gurķi un sīpolu sagriež sīkos kubiņos, pieber klāt zivij un piejauc skābo krējumu. Gatavo masu pilda sāļajās karotītēs, groziņos vai klāj uz maizītēm. Pēc izvēles rotā ar zaļumiem, tomātiem, papriku vai ko citu.