Ābolu drumstalrausis

"Apple crumble" izcelsme meklējama Lielbritānijā Otrā pasaules kara laikā. Galvenā doma bija aizstāt ar šo desertu citus sarežģītākus un tādus, kam nepieciešams vairāk sastāvdaļu. Šis ir viens to tiem deserta ēdieniem, kuru pagatavot ir pavisam vienkārši un gatavošanas procesā var iesaistīt arī bērnus.

Lai pagatavotu ābolu drumstalrausi, vispirms nepieciešami āboli. Daudzums ir atkarīgs no trauka, kurā tas tiks gatavots. Iesaku izmantot stikla veidni (āboli cepoties izdalīs sulu – ja tiks izmantota kūkas veidne ar noņemamām malām, sula tecēs ārā).

Ābolus nomizo un sagriež mazos gabaliņos. Pieber dažas ēdamkarotes cukuru un kanēli. Ja nav iebildumu, tad var arī kardamonu pievienot. Visu samaisa un kārto stikla veidnē. Ja vēlas, var pievienot arī ogas no saldētavas krājumiem – brūklenes, upenes, mellenes – tās padarīs rausi sulīgāku.

Tālāk gatavo drupačas – aptuveni 100–120 g auksta sviesta sagriež mazos kubiņos, pievieno klāt cukuru, auzu pārslas, miltus. Te jāskatās pēc sajūtām – sausās sastāvdaļas jāber klāt pakāpeniski un pamazām jāsaberž masa drumstalās (kā veidojot smilšu mīklu). Pārbaudīta kombinācija ir visu ņemt pa 100 g – sviests, auzu pārslas, milti, cukurs.

Saberztās drupačas pārber pāri āboliem un izlīdzina. Visu cep 180°C grādu sakarsētā cepeškrāsnī aptuveni 30–40 minūtes, līdz virsa zeltaini brūna. Ēd kopā ar saldējumu, putukrējumu vai grieķu jogurtu.