Adventes laika vainadziņš

Sastāvdaļas:

400 gramu kūpinātas vistas gaļas,

300 gramu siera,

200 gramu marinētu šampinjonu,

4 vārītas olas,

4 vārīti kartupeļi,

2 vārīti burkāni,

1 svaigs gurķis, majonēze, sāls un zaļumi pēc vajadzības.

Kristīgajā pasaulē līdz Ziemassvētkiem ilgst gavēnis. Arī tiem, kuri stingru gavēni neietur, ieteikts šajās dienās drīzāk apēst kādu vistas gaļas ēdienu vai zivi, nevis treknus cepešus, taču tas nenozīmē ēst garlaicīgi un negaršīgi. Arī turpmāk piedāvāšu ēdienu un uzkodu receptes, kas noderēs svētku izjūtas radīšanai jūsmājās ikdienā, kā arī Ziemassvētkos un Vecgada vakarā, lai maltīte būtu kaut mazliet citādāka, nekā ierasts.Ar floristiku vēl neesmu aizrāvusies, tādēļ adventes gaidās jau pagatavoju apēdamu vainadziņu. To šoreiz izveidoju no šīm sastāvdaļām, taču tam var izmantot arī citus, jūsu iecienītos, salātus. Kūpinātās gaļas vietā, piemēram, varam ņemt vārītu vistas fileju, ar sīpoliem kopā sacept svaigus šampinjonus, ja tā garšo labāk, – brīva izvēle. Arī noformējums - pašu ziņā.

Kad biju izvārījusi visu, kas šim “pasākumam” bija jāizvāra, ķēros pie gatavošanas. Olas nolobīju, tās, kā arī burkānus, gurķi un sieru sarīvēju. Ar mizu izvārītos kartupeļus nomizoju un arī sarīvēju. Sīki sagriezu vistas šķiņķīšus un sēnes. Izvēlēto veidni ar tukšu vidu (šim nolūkam varam izmantot arī šķīvi un, ieliekot vidū glāzi, ap to veidot vainagu) izklāju ar pārtikas plēvīti, lai pēc tam salātus vieglāk no tās dabūt laukā, un liku tajā vajadzīgās sastāvdaļas kārtām, katru viegli pārsmērējot ar biezu majonēzi (jāraugās, lai salāti nesanāk šķidri, jo tad vainadziņš neturēs formu). Vispirms - svaigie gurķi, tad puse siera, puse kartupeļu, uzkaisot mazliet sāls, kur šķita nepieciešams, sēnes, atkal otra puse kartupeļu, olas, atkal siers, burkāni un vistas gaļa. Veidni vēl uz laiku ievietoju ledusskapī, lai sastāvdaļas labāk savelkas, un tad jau varēju visu apvērst uz lielā lēzenā šķīvja, noņemt pārtikas plēvīti un izdekorēt – sieru izmantoju zvaigznītēm un svecītēm, no gurķa mizas izgriezu “aslapu ileksa” lapas, izmantoju arī dilles, šampinjonus un papriku.