Amaranta un mandeļu piena biezputra ar karamelizētiem bumbieriem

Sastāvdaļas: 120 g amaranta,240 ml mandeļu piena,1 ēd. k. brūnā cukura,1/2 tējk. vaniļas cukura,1 bumbieris,1 ēd. k. sviesta, šķipsniņa malta kanēļa,šķipsniņa malta kardamona, ingvera sakne.





Pagatavošana



Noskalo amarantu. Ber to katliņā, pievieno mandeļu pienu, brūno cukuru un vaniļas cukuru. Uzvāra un uz lēnas liesmas, ik pa laikam apmaisot, turpina vārīt 15 minūtes. Ja šajā laikā putra kļūst pārāk sausa, pielej vēl nedaudz mandeļu piena. Pēc tam katlam uzliek vāku un atstāj putru uzbriest 15 minūtes.

Pa to laiku sagatavo bumbieri. Sagriež to plānās šķēlītēs. Pievieno kanēli, kardamonu un sviestu un liek cepties uz lēnas liesmas, līdz šķēlītes ir vidēji mīkstas.

Putru pasniedz siltu, pa virsu kārtojot bumbiera šķēlītes.





Der zināt

Vārot amarantu, uzvāra ūdeni un ieber tajā sēklas, tās uzreiz uzpeldēs, samaziniet liesmu un vāriet tik ilgi, kamēr graudi nogrimst. Uzliek katlam vāku, jo graudi sāks lobīties no mizas un “šaut”. Graudus vāra 35-40 minūtes, periodiski, ja nepieciešams, pievienojot ūdeni.