Ar sieru un ievārījumu pildītas maizītes

Sastāvdaļas

● 8 tostermaizes šķēlītes

● 2 olas

● 2 ēdamkarotes piena

● 2 tējkarotes cukura

● kanēlis garšai

● 4 tējkarotes aveņu ievārījuma

● 60 gramu siera

Kad kārojam kaut ko gardu, dažādu veikalā pirktu našķu vai kūciņu vietā varam paši izcept neparastākas saldās siermaizītes. Olas, cukuru, pienu un kanēli samaisīju kopā. Sieru sarīvēju uz vidēji rupjas rīves. Uz vienas maizes šķēlītes izliku daļu rīvētā siera, virsū – biezu aveņu ievārījumu, to savukārt pārkaisīju ar sieru un pārsedzu ar otru maizes šķēlīti. Pildīto maizīti no abām pusēm apmērcēju olu un piena maisījumā un, arī no abām pusēm, apcepu pannā ar uzkarsētu eļļu.

Tā pagatavoju vairākas gardās maizītes. Pēc vēlēšanās – pilnai laimei - tās vēl varam apkaisīt

ar pūdercukuru.