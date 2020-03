Banānu - zemesriekstu - siera kūka

Sastāvdaļas: 4 banāni (iepriekš saldētavā sasaldēti un atlaidināti), 50 g sviesta, 1 iepakojums smilšu cepumu, sula no 1/2 apelsīna (vai cita sula), 300 ml saldā krējuma, 6 tējkarotes cukura, 400 g krēmsiera, vaniļas ekstrakts, 220 g zemesriekstu sviesta ar kraukšķiem, 15 g želatīna.

Pagatavošana

Cepumus sadrupina smalkās drupačās. Sviestu izkausē un pievieno sadrupinātajiem cepumiem. Ja masa joprojām liekas pārāk sausa, pievieno sulu no 1/2 apelsīna vai citu sulu.

Iegūto cepumu masu izlīdzina tortes veidnes apakšā. Liek ledusskapī.

Uzbriedina želatīnu.

Bļodā lej saldo krējumu, pievieno cukuru, vaniļas ekstraktu un krēmsieru. Visu sakuļ.

Banānus izspiež no mizas. Sasaluša banāna miza ir pilnībā melna, un atsalis tas ir mīksts un viegli izslīdēs no tās. Ar dakšu samīca banānu un iemaisa putukrējuma un krēmsiera masā.

Pievieno zemesriekstu sviestu un sakuļ visu masu kopā. Beidzamo iemaisa ūdens peldē izkausētu želatīnu.

Iegūto krēmu lej tortes formā uz sagatavotās pamatnes. Kūku liek saldētavā uz divām stundām. 30 minūtes pirms pasniegšanas izņem no saldētavas.

Pasniedz ar svaigām ogām.