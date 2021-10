Bezglutēna kēksiņi ar āboliem

Sastāvdaļas

● 200 gramu rīsu miltu,

● 3 olas,

● 90 gramu cukura,

● 60 mililitru augu eļļas,

● 1 tējkarote cepamā pulvera,

● 200 gramu ābolu,

● rozīnes vai jebkuras ogas,

● šokolādes graudiņi vai rieksti.

Mode ievērot bezglutēna diētu nu jau ietekmē daudzu cilvēku ēšanas paradumus. Taču, ja vien glutēnu nedrīkstat lietot veselības problēmu dēļ, dietologi neiesaka pilnībā atteikties no kviešu miltiem, jo tajos ir daudz veselīgu mikroelementu, kas nepieciešami mūsu organismam.

Tā kā vairāku recepšu sastāvā biju atradusi rīsu miltus, nolēmu tos iegādāties un nogaršot kādu ēdienu no tiem. Tomēr, ja vēlamies šādus kēksiņus izcept, izmantojot kviešu miltus, esot jāievēro proporcijas: 1 glāze kviešu miltu līdzinās 7/8 glāzes rīsu miltu.

Olas saputoju kopā ar cukuru, piekaisot arī vaniļas cukuru garšai, līdz masa kļuva gaišāka un daudzumā palielinājās, tad pielēju augu eļļu. Pielēju apmēram vienu ēdamkaroti auksta novārīta ūdens, jo ūdeni esmu pievienojusi arī biskvīta ruletes mīklai. Visu vēlreiz ar mikseri saputoju. Olu masai piesijāju rīsu miltus kopā ar cepamo pulveri un labi samaisīju. Mīklā iecilāju nomizotus un uz rupjās rīves sarīvētus trīs ābolus, karstā ūdenī uzbriedinātas rozīnes, kā arī šokolādes graudiņus. Ar mīklu vienādi piepildīju kēksu cepamās veidnes iedobītes 2/3 tilpumā. Virsū vēl izliku žāvētās dzērvenes un ievietoju cepties līdz 180 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī. Pēc pusstundas kēksiņi bija gatavi. Tos atdzesēju un “noņēmu provi”. Mīklas struktūra gan nedaudz atšķīrās no ierastās, ar kviešu miltiem ceptās, tie bija saldi un pie tējas vai kafijas garšoja lieliski.