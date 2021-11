Biešu salāti jeb zupas sagatave ziemai

Sastāvdaļas

● 3,5 kilogrami biešu,

● 1 kilograms burkānu,

● 1 kilograms sīpolu,

● 1 kilograms sarkano saldo piparu,

● 2 kilogrami tomātu,

● 1 asais pipariņš,

● 150 gramu ķiploku, pētersīļu zaļumi,

● 1 glāze cukura,

● 3 ēdamkarotes sāls,

● 1 glāze eļļas plus vēl apcepšanai,

● 200 mililitru 9 % etiķa.

Labi nomazgāju un nomizoju bietes un burkānus, tos sarīvēju uz rupjās rīves. Nomizotus sīpolus sagriezu pusgredzenos un pannā ar nelielu eļļas daudzumu pirms likšanas katlā vēl viegli apcepu. Saldos piparus atbrīvoju no sēkliņām un sagriezu salmiņos. Aso pipariņu bez sēkliņām smalki sagriezu. Tomātus, lai sasmalcinātu un reizē atbrīvotos no miziņām, pārgriežot uz pusēm, esmu iemanījusies sarīvēt uz rupjās rīves. (Receptē norādīts jau nomizotu un sagriezu dārzeņu daudzums.) Visas sagatavotās sastāvdaļas liku lielajā katlā, pievienoju sāli, cukuru, eļļu un etiķi un labi samaisīju. Ik pa laikam apjaucot, sautēju, gatavošanas vidū pievienojot arī spiedē sasmalcinātus ķiplokus un sīki sagrieztus pētersīļu zaļumus. Tā kā katlā dārzeņu ir daudz, es šos salātus kopumā vāru apmēram stundu. Karstus salātus liku izkarsētās burkās un aizvākoju. No šīm izejvielām piepildīju burkas astoņu litru tilpumā.