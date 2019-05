Buldur-buldur – bulgurs

Ikvakara klasika “Ko ēdīsim?” personīgi mani bieži vien dzen izmisumā, jo kartupeļi tikko bija, rīsi un griķi arī, bērni regulāri novaidas: “Atkal zupa?!”- un man tā vien gribas, kaut zinātnieki beidzot izgudrotu kombikormu jeb sauso barību cilvēkiem. Atliktu tikai iebērt bļodiņā un nekādu kreņķu.

Mana ģimene ēšanas ziņā ir visai konservatīva, tāpēc, ieraugot veikalā akciju svešajam, bet daudz dzirdētajam bulguram, ar lielām bažām liku to iepirkumu ratos. Paļāvos uz argumentu, ka šie kviešu putraimi ir vieni no veselīgākajiem un labi nodrošina sāta sajūtu. Piesaistīja arī fakts, ka tiem esot riekstaina garša, lai gan principā bulguram nav izteiktas garšas, to piešķir ar pievienotajiem ingredientiem.

Pārgājusi mājās, izgūglējos krustām šķērsām receptēs, bet tā arī īsti neatradu nevienu, kas “nenobiedētu” manus eksperimentiem mazgatavos ģimenes locekļus, tad nu variēju pēc savas saprašanas un kopējās gaumes.



Vajadzēs

◆ ~400 g bulgura

◆ 500 g vistas filejas

◆ lielā krūze vai divas buljona

(man bija palicis no iepriekšējā dienā vārītā sautējuma)

◆ divi mazi burkāni

◆ sīpols, pāris daiviņas ķiploka

◆ ķirštomātiņi dekorēšanai

◆ garšvielas