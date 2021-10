Cāļa filejas ruletītes ar sieru

Sastāvdaļas

● 600 gramu cāļa krūtiņas fileju,

● 2 ēdamkarotes augu eļļas,

● 1 ķiploka daiviņa,

● šķipsniņa maltu aso piparu,

malti melnie pipari, sāls.

Pildījumam

● 300 gramu biezpiena siera,

● 1 ķiploka daiviņa,

pētersīļu un diļļu zaļumi,

● 2 ēdamkarotes skābā krējuma,

● malti pipari, sāls.

Katru filejas gabaliņu ar nazi vidū gareniski iegriezu, lai tas atvērtos kā grāmata. Tos vēl caur pārtikas plēvīti no abām pusēm izdauzīju. Pēc tam gaļu iesmērēju ar augu eļļu, ierīvēju ar garšvielām un ķiplokiem un atstāju marinēties, kamēr gatavoju pildījumu.

Biezpiena sieru ar dakšiņu sadrupināju un samaisīju kopā ar skābo krējumu, sīki sagrieztām pētersīļu un diļļu lapiņām un spiedē sasmalcinātiem ķiplokiem. Pievienoju arī piparus un sāli. No gaļas veidoju veltnīšus ar pildījumu vidū. Tos vēl varam sastiprināt ar koka irbulīšiem vai aptīt ar baltu kulinārijas diegu. Veltnīšus ietaukoju ar eļļu, liku uzkarsētā pannā un no visām pusēm apcepu. Tad tos varam pārlikt cepamajā veidnē un cept līdz 180 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī vēl apmēram 20 minūtes. Šoreiz gan to nedarīju – uzliku tikai pannai vāku un pildītās ruletītes izsautēju līdz gatavībai.

Lai šādi sagatavotu cāļa filejas, šoreiz izmantoju nelielus tās gabaliņus, tādējādi tajos pildījums tik labi neturējās un spraucās ārā. Arī biezpiena sieru labāk ņemt cietāku, no mīkstā “Ricottas” siera pildījums kopā ar krējumu iznāca mazliet par šķidru. Taču tāpat bija gardi.