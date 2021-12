Cāļa krūtiņas filejas šniceles

Sastāvdaļas

● 2 cāļa krūtiņas filejas,

● 1 tējkarote ķiploku granulu,

● sāls, pipari,

● ½ tējkarotes vistas gaļas garšvielu,

● ½ tējkarotes saldās paprikas pulvera,

● 2 olas, augu eļļa,

● 4 ēdamkarotes miltu,

● 4 ēdamkarotes rīvmaizes.

Filejas noskaloju, apsusināju papīra dvielī un pārgriezu gareniski uz pusēm, tad tās pārsedzu ar pārtikas plēvīti un no abām pusēm ar gaļas āmuriņu izdauzīju. Samaisīju kopā sāli, piparus, cik nu šķita nepieciešams, kā arī papriku, ķiplokus un garšvielas vistas gaļai. Ar šo maisījumu pārkaisīju katru filejas gabaliņu. Tos saliku bļodiņā, pārsedzu ar pārtikas plēvīti un atstāju apmēram divas stundas, lai garšas ievilktos.

Pēc tam ar dakšiņu sakūlu olas, piemetot mazliet sāls. Miltus un rīvmaizi šoreiz iebēru atsevišķos šķīvīšos. Parasti, lai ātrāk tiktu pie rezultāta, filejas gabaliņus vispirms apviļāju rīvmaizē vai miltos, tad – sakultās olās, piekaisot arī garšvielas, un cepu gatavas. Nu tās vispirms no abām pusēm apviļāju miltos, tad iemērcu sakultajās olās un visbeidzot – vēl apviļāju arī rīvmaizē. Cepu tās pannā ar uzkarsētu augu eļļu no abām pusēm – apmēram pa piecām minūtēm – līdz gatavībai. Garšos ar jebkuru piedevu un dārzeņiem, arī gaidāmo svētku galdā labi iederēsies.