Cepta līdaka ar sīpolu mērci

Sastāvdaļas:

● 1 neliela līdaka,

● sīpoli (daudz),

● olīveļļa,

● sviests,

● 250 gramu skābā krējuma,

● sāls, pipari,

● garšvielas zivij ar citronu,

● ola,

● milti.

Zivtiņu izfilēju un sagriezu gabalos cepšanai, mazliet apsālīju, uzkaisīju garšvielas un maltos piparus. Tad apviļāju ar dakšiņu sakultā olā, pēc tam miltos un liku vidēja karstuma pannā ar sviestu un eļļu kopā. Cepu no abām pusēm, līdz zeltaini brūni.

Sīpolus sagriezu pusripās un sacepu eļļā, kam arī pievienots nedaudz sviesta. Kad tie jau bija mīksti, pieliku skābo krējumu un samaisīju. Nu šajā mērcē varēju likt ceptās zivs gabaliņus. Lieliski garšoja kopā ar vārītiem kartupeļiem, taču piedevām derēs arī rīsi vai maize.

Galvu, lielo asaku un pārējo, kas palika pēc zivs izfilēšanas, neizmetu, bet liku katlā, pārlēju ar nelielu ūdens daudzumu, pievienoju uz pusēm pārgrieztu sīpolu, lauru lapu, smaržīgos piparu graudus un izvārīju. Buljonu nokāsu, bet izvārītos zivs atlikumus iztīrīju no asakām. Tad no tiem un buljona, pievienojot kartupeļus un burkānus, izvārīju zupiņu. Gatavai vēl pārkaisīju svaigas dillītes.