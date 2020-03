Cepta ola tortiljā

Sastāvdaļas:

2 olas,

2 neliela izmēra tortiljas,

1 bekona šķēle,

1/2 tase sasmalcināta

Čedaras siera,

rapšu eļļa.

Pagatavošana

Uz vidējas uguns uzsilda pannu un cep olu – katru pusi no vienas līdz divām minūtēm. Līdztekus sacep arī bekona šķēli, sagrieztu mazākos gabaliņos.

Katru tortilju pārloka uz pusēm, izveidojot pusmēness formu. Iekšā ievieto uzcepto olu, papildinot to ar bekonu un

1/4 glāzi siera. Pusmēness formas pildīto tortilju liek atpakaļ pannā un apcep no katras puses uz vidējas vai mazas uguns, līdz tā kļūst zeltaina.