Cepta skumbrija ar sīpoliem un tomātiem

Sastāvdaļas:

● 1 skumbrija

● 1 neliels sīpols

● 1 neliels tomāts

● ķiploka daiviņa

● garšviela zivju ēdieniem

● sāls

Šo skumbriju pagatavoju ar citu pildījumu. Vispirms zivi atlaidināju, nogriezu galvu, izķidāju, nogriezu arī asti un spuras. Vēl labi noskaloju zem tekoša ūdens un apsusināju papīra dvielī.

Sīpolu nomizoju un sagriezu vidēja biezuma pusripiņās. Tāpat sagriezu arī tomātu. Zivi no iekšpuses mazliet pasālīju un piepildīju ar sīpoliem un tomātiem, garšai pievienojot arī sasmalcinātu ķiploka daiviņu. Lai pildījums labāk turētos iekšpusē, varam to aizspraust ar koka iesmiņiem vai apsiet ar baltu diegu. No ārpuses zivi vēl aprīvēju ar garšvielām, tad liku uz dubultā pārliektas un ar eļļu ietaukotas folijas spīdīgās puses un aiztinu. Ievietoju uzkarsētā cepeškrāsnī un cepu apmēram pusstundu. Attītu gatavo skumbriju karstu vēl pārslacīju ar citrona sulu. Un atkal – ļoti garšīga, to varam baudīt gan ar svaigiem dārzeņiem, gan rīsiem vai citām piedevām.