Cepti baklažāni pikantā krējuma mērcē

Sastāvdaļas

● 1 kilograms baklažānu,

● 1-2 asie sarkanie pipariņi,

● 2 sarkanie saldie pipari,

● 5-6 ķiploka daiviņas,

● diļļu, pētersīļu, bazilika vai kinzas zaļumi,

● sāls,

● augu eļļa,

● 300 gramu skābā krējuma.

Šī ir atkal viena lieliska ideja, kā gardi pagatavot baklažānus, pie kuriem dažam labam mūsu vēderam gan vēl jāpierod. Man tie jau ir iegaršojušies, un, kad veikalā kāds violetais skaistulis “uz mani skatās”, nekas neatliek, kā to iegādāties. Šoreiz gan mājās bija atlicis tikai viens, tādēļ arī pārējās šim ēdienam vajadzīgās sastāvdaļas izmantoju mazākā daudzumā. Baklažānu sagriezu apmēram divus centimetrus biezās ripiņās, apkaisīju ar sāli un atstāju. Pēc tam nomazgāju, apsusināju un pannā ar augu eļļu no abām pusēm apcepu līdz zeltainumam. Tad tās vēl izliku uz papīra salvetes, lai atbrīvotos no liekajām taukvielām, un atdzesēju. Tikmēr saldos piparus, aso pipariņu un ķiplokus kopā sasmalcināju (receptē, pēc kuras iedvesmojos, ieteikts samalt) un samaisīju ar skābo krējumu un mazliet sāls. Izceptās baklažānu ripiņas pēc tam citu pie citas kārtoju uz šķīvja, katru pārsmērējot ar pagatavoto mērcīti un dāsni pārkaisot ar sasmalcinātiem diļļu un pētersīļu zaļumiem. Pirms baudīšanas ēdienu vēl ievietoju ledusskapī.