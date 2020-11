Dārzeņu un siļķu salāti

Sastāvdaļas:

● 300 gramu mazsālītu

siļķu fileju,

● 3 kartupeļi,

● 2 burkāni,

● 2 bietes,

● 150 gramu majonēzes,

● 25 grami želatīna.

● sīpols

Iedvesmojoties no šīs receptes un pārliecībā, ka šādi, siļķei “kažokā” līdzīgi, salāti noteikti priecēs acis un greznos arī jebkuru svētku galdu, kā arī, protams, labi garšos, tos jau pagatavoju, tiesa gan, dārzeņu, majonēzes un želatīna daudzumu ņemot proporcionāli pēc vajadzības - tā, lai piepildītu šim nolūkam izraudzīto kēksu cepamo veidni.

Kartupeļus, burkānus un šoreiz arī bietes nomazgāju un izvārīju ar visām mizām. Dārzeņus atdzesēju un nomizoju. Bietes un burkānus atsevišķi sarīvēju uz rupjās rīves, bet kartupeļus sagriezu nelielos kubiņos, arī siļķu filejas un nelielu sīpolu. Želatīnu aplēju ar aukstu, novārītu ūdeni un atstāju uzbriest, pēc tam izšķīdināju. Tad to sajaucu ar majonēzi un balto maisījumu sadalīju piecās daļās. Vienu piejaucu bietēm, otru – burkāniem, trešo – kartupeļiem, ceturto – siļķēm, bet piekto atstāju pārliešanai. Nu varēju piepildīt veidni. Jādarbojas gan veikli. Vispirms kārtām liku pusi biešu, tad – pusi siļķu ar sīpoliem, pēc tam – kartupeļu kārtu, virs tās – visus burkānus, tad atkal – atlikušās siļķes un atlikušo pusi rīvēto biešu. Visu pārlēju ar atstāto majonēzes un želatīna mērci un ievietoju ledusskapī sastingšanai. Pirms baudīšanas veidni ar salātiem uz dažām sekundēm iemērcu karstā ūdenī, lai labāk no tās atbrīvot, un apvērsu krāšņo “mozaīku” uz lēzenā šķīvja.