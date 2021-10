Gaļas bumbiņas ar “noslēpumu”

Sastāvdaļas

● 300 gramu maltas cūkgaļas,

● 1 ola,

● 1 sīpols,

● sāls,

● pipari,

● siers “Mozzarella mini”,

● rīvmaize,

● augu eļļa;

mērcei

● 100-150 mililitru ūdens,

● 1 ēdamkarote tomātu pastas,

● 1 ēdamkarote skābā krējuma,

● sāls.

Maltajai gaļai, te labi varam izmantot arī jaukto – liellopa gaļa kopā ar cūkgaļu, pievienoju olu, smalki sakapātu sīpolu un garšvielas. Ja masa šķiet pašķidra, varam piekaisīt arī mazliet miltu vai mannas. Visu labi sastrādāju un no gaļas saviļāju bumbiņas, pēc tam tās saplacināju un katrai vidū “paslēpu” pa mazajai siera “Mozzarella” bumbiņai. Kopumā no šī maltās gaļas daudzuma ieguvu 12 apaļas pildītās kotletītes. Tās vēl apviļāju rīvmaizē un cepu no visām pusēm līdz gatavībai pannā ar uzkarsētu augu eļļu. Šī varētu derēt kā uzkoda. Taču šoreiz pagatavoju arī mērcīti. Šim nolūkam bļodiņā ūdenī izšķīdināju tomātu mērci un skābo krējumu, piekaisot arī mazliet sāls. Šo maisījumu pārlēju frikadelītēm pannā, samazināju plīts karstumu un zem vāka visu kopā pasautēju vismaz piecas minūtes. Šādu ēdienu, pēc izvēles, varam pagatavot arī cepeškrāsnī – bumbiņas vispirms 180 grādu temperatūrā pacept minūtes 15, tad pārliet ar tomātu sulu vai mērci un cept vēl apmēram pusstundu.