Gardie kabaču un biešu salāti ziemai

Sastāvdaļas:

● 2 kilogrami kabaču (bez mizām un sēklām) ● 1 kilograms nomizotu biešu ● 1 kilograms sīpolu ● 30 gramu ķiploku

● 200 gramu cukura ● 1 tējkarote melno piparu

● 100 mililitru augu eļļas ● 100 mililitru 9 % etiķa.

Šogad agrāk par citiem gadiem bija jāsāk vārīt krājumus ziemai, un vieni no pirmajiem - šie salāti. Vienkārši pagatavojami un ļoti garšīgi. To atzinu, kad otrā dienā nogaršoju burciņās vēl nesatilpušo vārījumu. No šīm sastāvdaļām tās piepildīju vairāk nekā trīs litru tilpumā.

Bietes nomazgāju, nomizoju tā, lai kopumā būtu kilograms, un sarīvēju uz rupjās rīves. Kabačus nomazgāju, nomizoju un izņēmu tiem sēklas. Mīkstumu labāk būtu sarīvēt uz rīves, kas paredzēta Korejas burkānu pagatavošanai, taču iztiku ar rupjo rīvi. Sīpolus nomizoju un sagriezu pusgredzenos, pēc tam (tas gan receptē nebija paredzēts) tomēr vēl arī apcepu nelielā augu eļļas daudzumā.

Sagatavotos dārzeņus liku katlā, pievienoju spiedē sasmalcinātus ķiplokus, cukuru, sāli, piparus un augu eļļu. Visu labi samaisīju. Katla saturu sautēju uz nelielas uguns vismaz 35 minūtes. Apmēram piecas minūtes pirms salātu gatavības piemaisīju arī etiķi. Gatavos salātus izliku pirms tam cepeškrāsnī izkarsētās burciņās un aizvākoju ar noplaucētiem vāciņiem.