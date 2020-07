Grilēta siera un jauno kartupeļu salāti

(40 min / 4 pers.)

Nepieciešams:

300 g grilēšanai piemērota ķimeņu siera 2 cm biezās šķēlēs;

50 g mazu kartupelīšu;

2 gatavi, bet stingri avokado palielos gabalos;

400 g mazu gurķu palielos gabalos;

1 tējk. Dižonas sinepju;

neliela saujiņa diļļu;

30 ml “Extra Virgin” olīveļļas;

jūras sāls pēc garšas;

svaigi malti melnie pipari pēc garšas.

Pagatavošana:

Novāri vai notvaicē kartupelīšus. Kad tie gatavi, atdzesē. Tikmēr sakarsē grilu un, kad tas karsts, liec virsū sieru un grilē no abām pusēm. Kad gatavs, liec uz dēlīša un ļauj nedaudz atdzist, lai varētu to sagriezt. Protams, var cept arī pannā. Bļodā liec kartupeļus, avokado, gurķi, sinepes, dilles, eļļu, sāli un piparus, visu samaisi. Kad siers padzisis, sagriez to, pievieno salātiem, viegli iecilā un pasniedz.