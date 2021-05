Groziņi ar biezpiena un rabarberu pildījumu

Sastāvdaļas:

mīklai:

● 1,5 glāzes miltu

● 1/4 glāzes cukura

● 110 gramu sviesta

● 2 olas

● 1 tējkarote cepamā pulvera

pildījumam:

● 200 gramu biezpiena

● 2 olas

● 1/4 glāzes cukura

● 2 ēdamkarotes saldā krējuma

● vaniļas cukurs

● rabarberi

● cukurs

No šī produktu daudzuma iznāk 12 gabali. Samaisīju izsijātus miltus, cukuru un cepamo pulveri, pielēju izkausētu sviestu, sajaucu. Pievienoju olas un samaisīju mīklu. Tai jābūt mīkstai un elastīgai. Mīklu ieklāju kēksu cepamās panniņas iedobītēs tā, lai veidojas apmalītes. No mana iecienītā “Ricottas” biezpiena, ko sajaucu kopā ar cukuru, olām, saldo krējumu un vaniļas cukuru, pagatavoju viendabīgu pildījumu. Ar to piepildīju mīklas groziņus. Visam pa virsu – sagriezti un pannā kopā ar nelielu cukura daudzumu apsutināti, raugoties gan, lai gabaliņi neizjūk, rabarberi. Ja rabarberi jūsmājās nav cieņā, šādu gardumu izdosies izcept arī, izmantojot, piemēram, ķiršus – vienam groziņam piecas odziņas – vai ko citu. Cepu pildītos groziņus līdz 175 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī apmēram 25 minūtes. No veidnītēm izņēmu atdzisušus.